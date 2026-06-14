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Куда прятаться? В новом корпусе крупнейшей больницы Латвии отсутствует бомбоубежище 0 94

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больница в Риге

После десятилетий бездействия в вопросах гражданской защиты Латвия фактически заново создает систему убежищ.

Одновременно власти долгое время не могли согласовать единые требования к таким объектам. Сейчас в законодательстве закреплено, что новые стационарные медицинские учреждения должны предусматривать убежища как минимум второй категории, способные защитить от ударной волны и осколков, сообщает ТВ3.

Однако для уже начатых проектов предусмотрен переходный период: объекты, проектирование которых началось до вступления новых требований в силу, могут строиться без таких помещений. Именно поэтому в новом лечебном корпусе Рижской Восточной клинической университетской больницы, строительство которого началось недавно, убежище не предусмотрено.

В Восточной больнице заявляют о наличии помещений, которые приспосабливаются под нужды гражданской защиты. Однако их точное расположение и вместимость не раскрываются из соображений безопасности, поскольку объект относится к критической инфраструктуре.

Особое внимание привлекает строительство нового корпуса Восточной больницы стоимостью почти 70 миллионов евро, куда планируется перевести Латвийский центр инфектологии и Центр туберкулеза и легочных заболеваний. По информации ТВ3, архитекторы и проектировщики неоднократно предлагали предусмотреть в проекте убежища еще на этапе разработки документации.

Однако больница отказалась от этой идеи, поскольку на тот момент отсутствовали обязательные строительные нормы для подобных объектов.

Консультант по безопасности Восточной больницы Улдис Сприньгис отметил, что проект был утвержден еще в 2024 году, а его разработка началась задолго до войны в Украине. По его словам, на момент согласования документации законодательство не требовало строительства убежищ в медицинских учреждениях.

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#здравоохранение #Латвия #строительство #безопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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