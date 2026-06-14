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Гантели - опасно для здоровья - в Латвии срочно отзывают популярный товар 0 284

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2026
grani.lv
Изображение к статье: Гантели

Компания «INTRAD» объявила об отзыве спортивных гантелей CHRISTOPEIT SPORT Beauty Bells 2 × 1 кг из-за выявленных нарушений требований безопасности, сообщает Центр защиты прав потребителей.

Речь идет о модели с артикулом CH1870 и штрихкодом 4044163018706. В ходе проверки специалисты установили, что содержание фталатов в черном полимерном покрытии гантелей превышает допустимые нормы, установленные в ЕС.

Фталаты используются для придания пластику гибкости, однако некоторые из этих веществ могут негативно влиять на здоровье человека. При длительном контакте они способны попадать в организм через кожу или дыхательные пути. Специалисты связывают отдельные виды фталатов с нарушениями гормонального баланса, проблемами репродуктивного здоровья, рисками для развития детей, а также аллергическими реакциями и раздражением кожи.

Опасная продукция продавалась как в магазинах спортивных товаров, так и через интернет-площадки.

Покупателей призывают прекратить использование гантелей и вернуть их в место покупки. За товар предусмотрен полный возврат денежных средств.

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#безопасность #права потребителей #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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