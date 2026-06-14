Речь идет о модели с артикулом CH1870 и штрихкодом 4044163018706. В ходе проверки специалисты установили, что содержание фталатов в черном полимерном покрытии гантелей превышает допустимые нормы, установленные в ЕС.

Фталаты используются для придания пластику гибкости, однако некоторые из этих веществ могут негативно влиять на здоровье человека. При длительном контакте они способны попадать в организм через кожу или дыхательные пути. Специалисты связывают отдельные виды фталатов с нарушениями гормонального баланса, проблемами репродуктивного здоровья, рисками для развития детей, а также аллергическими реакциями и раздражением кожи.

Опасная продукция продавалась как в магазинах спортивных товаров, так и через интернет-площадки.

Покупателей призывают прекратить использование гантелей и вернуть их в место покупки. За товар предусмотрен полный возврат денежных средств.