Парк Узварас (Победы) – один из самых молодых в столице, ведь его ландшафтный портрет написали в начале 2020-х, на фоне драматических политических баталий. Вместе с тем, это поистине традиционное место отдыха горожан, и современный его вид, вероятно, витал в мечтах высокопоставленных господ прошлого!

От монумента до пикничка

Когда подъезжаешь ныне к парку, глаза поневоле ищут приметы прошлого – хотя бы что-то, напоминающее эпоху 1985-2022 гг., когда вертикальной доминантой был железобетонный обелиск Освободителям Риги со скульптурной композицией. Нет, ничего нет. Впрочем… Если углубиться, по левую сторону обнаруживается выстроенное в стиле социалистического модернизма зданьице. Сейчас – прокат.

В принципе, тут изменилось буквально все – включая водоем, который после ликвидации памятника осушили, убив жившую там рыбу.

Сегодня в парке Узварас доминирует природа: пруды, поросшие осокой и камышом, откуда важные утки, селезни и лысухи с черно-белыми головами совершают моцион на лужки. Там они располагаются совместно с аккуратно отдыхающими на травке компаниями детей и молодежи. Вообще, во всем веет некая умиротворенность. Пейзаж после битвы.

LETA

В зоне активного отдыха тинейджеры рассекают на спортивных байках и прыгают на досках. Есть и хитроумная водно-механическая конструкция, система качалок и насосов, по которой можно проследить путь воды. Вдали – деревянная горка с всевозможными забавами для малышей, а для взрослых и детей круглый павильон популярного в Риге «ежиного» заведения. Цены не так чтобы очень колючие.

LETA

Ваш автор может засвидетельствовать – усилия муниципального ООО Rīgas meži дали свои плоды, и спустя почти четыре года рижане получили полноценный парк, который по сути создал единый зеленый массив, объединяющий пространства Аркадии; насаждений у пруда Марас; и ту часть парка Узварас, где цветет сакура, а напротив красуется панорамное колесо. Пардаугава, можно сказать, самый парковый район Риги!

Именем Петра, руками Николая

Между тем, ничего не делается на пустом месте! Ибо разбить парк решили еще в 1909 году в преддверии широкомасштабного празднования двухсотлетней годовщины со дня фактического присоединения Риги в качестве столицы Лифляндии к Российской империи (4 июля 1710 года войска российского генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева после примерно восьмимесячной осады взяли Ригу, одну из наиболее хорошо защищенных крепостей на территории Шведской Ливонии).

За проектирование парка взялся главный садовый архитектор Риги Георг Куфальдт, который еще при проектировании Царского парка лелеял мечту создать аналогичный ландшафтный парк и на левом берегу Даугавы. Первоначально территория парка планировалась в размере 52,25 га, из которых 32 га предназначались для зеленых насаждений и 15 га для застройки. В центре планировалось место для народного парка и спортивной площадки, а на продолжении главной оси (на нынешнем бульваре Узварас) – павильон для игр.

Потребовалась мелиорация заболоченных участков с созданием прудов для стока грунтовых вод, нужно было также засыпать рукав Даугавы и углубить русло речки Марупите. Вдоль улицы Большой Алтонаваской посадили липовые аллеи в четыре ряда.

Официальная церемония открытия паркового комплекса состоялась 5 июля 1910 года и была приурочена к визиту в Ригу императора Николая II, прибывшего со своей семьей на императорской яхте «Штандарт» для празднования юбилея вхождения Лифляндии в состав России. На церемонии присутствовали председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин, министр императорского двора барон Фредерикс.

Государь и его свита прибыли на паровом катере, который причалил к Агенскалнской пристани, где гостей ожидали городской голова Риги Джордж Армитстед, начальник рижского полицейского управления статский советник Нилендер и представители лифляндского дворянства.

Царь-батюшка пешком прошел до места посадки деревьев, где ему торжественно была вручена кожаная папка с планом будущего парка. Николай II посадил 20-летний саженец дуба, его дочери, великие княжны Ольга, Мария и Анастасия – 12-15-летние саженцы. Княжна Анастасия подбежала к Георгу Куфальдту с просьбой поливать деревца, когда государь с семьей снова уедут в Санкт-Петербург. А императрица в память о событии преподнесла главному садовнику золотые часы с эмблемой императорского орла, оформленного бриллиантами…

Тех же щей, да пожиже влей

Вашему автору довелось недавно принять участие в заседании думской Комиссии по культуре, коей руководит Давис Сталтс (Национальное объединение). Депутаты и приглашенные чиновники выстроили концепцию – отмечать в парке Победы День Лачплесиса, 11 ноября. Ибо ведь именно в честь той, 1919 года, победы, парк поименовали во времена Первой Республики.

Там проходили всяческие военно-патриотические мероприятия, а в годину Карлиса Улманиса, в 1936 году, был издан закон о строительстве Площади Победы. В 1937 году был объявлен конкурс проектов, на который подали 44 предложения. Планы были грандиозные: устроить на данной территории площадь на 200 тысяч посетителей, стадион на 25 тысяч зрителей, спортплощадки, велодром, плавательный бассейн, тир, порт в Агенскалнском заливе, Дворец спорта и собраний на 10 тысяч человек, а также монумент, который бы обозначил архитектурную доминанту всего комплекса.

Теперь, что называется – тех же щей, да пожиже влей. В национальный праздник – установят эстраду посредине улицы Бариню, идущей в сторону Агенкалнского рынка. Публике предложат музыкально-поэтическое представление под эгидой 125-летия выдающегося поэта Александра Чака, который в 1917 году, на волне латышских стрелковых батальонов выпустил первое патриотическое стихотворение «Jel celies, Latvija, tu svētā». Потом, правда, жил в РСФСР и даже работал редактором газеты «Путь коммунизма» в том самом Саранске, где потом получил жилплощадь Жерар Депардье.

Ответственным за художественную составляющую торжеств 11 ноября избран знаменитый композитор Янис Лусенс. Предлагали и Раймонду Паулсу – тот отказался. В бюджете праздника зафиксированы и гонорары артистам – 130 000 евро. Отбить часть средств предполагается за счет питательных точек, которые выложат городу по 2000 евро каждая.

В некотором замешательстве участники заседания были, когда речь зашла о возможной дроновой опасности. Не исключено, что в случае «оранжевой» тревоги празднование придется прервать! Потому еще заранее Кабинет Министров должен был бы принять финансовые меры по страхованию на такие случаи форс-мажора.

Ну а пока парк Узварас стоит посетить, безо всякой заорганизованности и пафоса, просто как место релакса.