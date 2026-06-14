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В Индии открыт новый вид геккона, использующего язык как орган осязания 0 44

В мире животных
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Индии открыт новый вид геккона, использующего язык как орган осязания

Исследователи из Национального центра биологических наук в Бангалоре (Индия) обнаружили новый вид леопардового геккона в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны.

 

Яркая и безвредная ящерица относится к роду эублефаров — это одни из самых распространенных террариумных животных. Из-за незаконного отлова для продажи эублефары находятся на грани исчезновения.

Новый красочный вид очень похож на своего сородича, восточно-индийского леопардового геккона. Изначально его перепутали с ним, когда во время полевых исследований нашли первую ящерицу, погибшую в резервуаре с водой.

Однако позже, анализируя эволюцию леопардовых гекконов, специалисты пришли к выводу, что это может быть самостоятельный вид, а не просто южная часть популяции. Это подтвердили молекулярные данные и подробные измерения морфологических признаков. Команда сравнила найденную самку геккона с образцами других видов в музеях естествознания.

Эти ящерицы сохранили морфологию, и большинство видов очень похожи внешне. С помощью нескольких признаков, основанных на количестве исследованных экземпляров, мы описали этот вид и назвали его раскрашенным леопардовым гекконом — на латыни Eublepharis pictus — за его яркую окраску.

Новый родственник с приставкой «раскрашенный» стал седьмым видом в роду эублефаров, пять из которых обитают в степях и горах Индии. Пиктус живет в сухих вечнозеленых реликтовых лесах, перемежающихся лугами и кустарником. Река Брахмани, протекающая через Восточные Гаты, отделяет его ареал от мест обитания ближайшего сородича.

Самая большая обнаруженная особь достигала длины 11,7 сантиметра, сообщает The Indian Express. Геккон ведет исключительно ночной образ жизни: после заката выходит из укрытия, чтобы добывать пищу. Ученые заметили, что, передвигаясь по лесным тропам, он облизывает поверхности вокруг. Предположительно, геккон использует язык в качестве органа осязания для ориентации в пространстве.

В своей статье об открытии нового вида авторы не указали точных мест распространения. По словам герпетологов, вид уже находится под угрозой исчезновения, так как гекконов незаконно собирают для продажи в качестве домашних животных и вывозят контрабандой. Кроме того, ящерицы гибнут от рук людей — не все знают, что эти гекконы безвредны.

Для защиты раскрашенного леопардового геккона зоологи предлагают внести его в список охраняемых, чтобы у него было больше шансов на выживание.

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