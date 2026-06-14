Ранее многие кошки предпочитали проводить время на улице, возвращаясь домой только для сна и еды.

По этой причине не было необходимости в организации специального туалета для питомца.

Однако времена изменились. Отпускать кошку на улицу стало небезопасно: животное может заразиться опасными заболеваниями, попасть под автомобиль или столкнуться с другими неприятностями.

Поэтому в каждой квартире, где живет кошка, должен быть лоток. Существует множество различных наполнителей, которые облегчают жизнь владельцам, устраняя неприятные запахи.

Может ли кошка обходиться без наполнителя?

Многих удивит, что животному вовсе не критично наличие наполнителя. Питомец вполне может справить нужду в чистом лотке.

Однако есть одно важное условие: чтобы туалет оставался привлекательным для животного, его следует мыть после каждого использования.

Эксперты считают, что наполнитель в основном дает кошке чувство безопасности: закапывая свои отходы, питомец прячется от врагов.

Таким образом, владельцы животных могут обходиться без наполнителя, если готовы поддерживать чистоту и гигиену.