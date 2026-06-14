59-летняя Рената Литвинова стала героиней первого печатного номера французского журнала Faux. Для необычной фотосессии актриса предстала в авангардном образе, который редакция издания сравнила со «Смертью с косой».

Рената Литвинова украсила обложку дебютного печатного выпуска французского журнала Faux, который позиционирует себя как экспериментальное издание на стыке журналистики, философии, искусства и моды.

Для съемки актриса примерила необычный образ: объемный пуховик, яркие фиолетовые перчатки, темные очки и импровизированную косу, ставшую главным элементом фотосессии. На других кадрах Литвинова позирует в необычном красном платье-коконе и с сумкой в схожей стилистике.

Авторы журнала посвятили образу развернутое описание, представив актрису как символ неизбежности и времени.

«Рената Литвинова не совершает неизбежного — она несёт его почти небрежно, даже с нежностью, как предмет повседневного обихода, который вдруг вспомнил, для чего был создан. Коса не поднята. Она не угрожает. Она просто существует — тяжёлая, тихая, неотвратимая, — рассекая городской поток одним своим присутствием. То, что следует за нами, — это не событие, а рутина. Ежедневный маршрут», — говорится в публикации журнала.

Издание Faux было основано фотографом и дизайнером Стасом Фальковым, который несколько лет назад переехал во Францию.

В последние годы Литвинова активно сотрудничает с модными брендами и участвует в международных проектах. Ранее она снялась в кампании модного дома Anastasia Zadorina и ювелирного бренда Shiphra, а также выходила на подиум во время показа французского бренда Matières Fécales в рамках Недели моды в Париже.

Напомним, что в 2022 году актриса переехала во Францию. Сейчас она продолжает работать над театральными проектами, участвует в модных съемках и культурных мероприятиях.

Новая фотосессия Ренаты Литвиновой вновь подтвердила ее репутацию одной из самых необычных и узнаваемых фигур в мире искусства и моды. Поклонники уже назвали образ для журнала Faux одним из самых эффектных и провокационных в ее последних работах.