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Пианист Георгий Осокин выступит в Малом Межотненском дворце 0 48

Культура &
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пианист Георгий Осокин. Фото: пресс-фото, Янис Романовскис

Пианист Георгий Осокин. Фото: пресс-фото, Янис Романовскис

31 июля в Малом Межотненском дворце состоится особенный сольный концерт одного из самых известных латвийских пианистов, обладателя Большой музыкальной награды Георгия Осокина.

Для предстоящего выступления музыкант подготовил программу, в которую вошли произведения выдающихся композиторов разных эпох. Центральное место в концерте займет сочинение Петериса Васкса «Музыка для летнего вечера». В этом году латвийский композитор отмечает юбилей, и выбор произведения не случаен. Недавно запись этой композиции в исполнении Георгия Осокина была выпущена знаменитым лейблом Deutsche Grammophon как своеобразный музыкальный подарок автору к знаменательной дате.

Кроме того, слушатели смогут услышать Сонату ля минор Франца Шуберта, цикл «Лесные сцены» Роберта Шумана, а также знаменитую «Венгерскую рапсодию» Ференца Листа в авторской обработке самого Георгия Осокина.

По словам пианиста, Малый Межотненский дворец занимает особое место в его творческой биографии. Музыкант отметил, что этим летом исполняется десять лет его сотрудничеству с дворцом и его владельцами — Региной и Андрисом Дейчманисами.

«Малый Межотненский дворец всегда был для меня особенным местом, поэтому я счастлив отметить десятилетие нашего сотрудничества именно здесь. Гостеприимство хозяев дворца, их внимание к артистам и слушателям, уважение к музыке и искусству создают по-настоящему уникальную атмосферу. В таких условиях всё зависит только от музыки и исполнителя. Приглашаю всех 31 июля в Межотне отпраздновать этот юбилейный концерт в одном из самых красивых мест Латвии, где, как мне кажется, происходят настоящие чудеса», — рассказал Георгий Осокин.

Примечательно, что первый сольный концерт пианиста в Малом Межотненском дворце состоялся ровно десять лет назад — летом 2016 года. С тех пор это место стало одной из важных площадок в его концертной жизни, а предстоящее выступление станет своеобразным символом многолетней творческой дружбы и сотрудничества.

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#Латвия #культура #музыка #юбилей
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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