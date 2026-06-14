42-летняя Алсу поделилась с подписчиками своими размышлениями о счастье и душевной гармонии. Спустя два года после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица призналась, что научилась отпускать обиды прошлого и жить настоящим.

Алсу опубликовала в социальных сетях откровенный пост, в котором рассказала, что для нее означает счастье.

По словам артистки, сегодня она воспринимает счастье не как внешние достижения или материальные блага, а как внутреннее состояние человека.

«Для меня счастье — это внутреннее ощущение, что моя жизнь имеет смысл, что я живу в гармонии с собой и ценю то, что у меня есть. Счастье — это уметь жить в настоящем, отпускать обиды прошлого и не тревожиться насчёт будущего, довериться Всевышнему», — написала певица.

Алсу также отметила, что важной составляющей счастливой жизни считает баланс между различными сферами жизни. По ее мнению, постоянная погоня за недостижимым идеалом может привести к тому, что человек так и не почувствует себя счастливым.

Высказывание певицы многие поклонники связали с событиями последних лет в ее личной жизни. В 2024 году Алсу официально развелась с бизнесменом Ян Абрамов после 18 лет брака.

Развод пары вызвал широкий общественный резонанс. У бывших супругов трое детей — дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что причиной расставания могли стать измены бизнесмена. Сама Алсу напрямую подробности семейного конфликта не раскрывала, однако ранее публично намекала на связь бывшего мужа с моделью Анастасия Решетова.

После развода певица сосредоточилась на творчестве, семье и воспитании детей, периодически делясь с подписчиками своими мыслями о жизненных ценностях и личном опыте.

Судя по словам Алсу, болезненный этап в ее жизни остался позади. Сегодня певица делает ставку на внутреннюю гармонию, благодарность и умение не жить прошлым, считая именно это главным условием счастья.