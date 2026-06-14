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Президент сказал, куда мы должны направить всю свою энергию 0 153

Политика
Дата публикации: 14.06.2026
LETA
Изображение к статье: Президент Латвии Ринкевич
ФОТО: LETA

Мы, кому дарована возможность жить в свободной и независимой Латвии, должны направить всю свою энергию на то, чтобы Латвия всегда была свободной и сильной, и чтобы никому никогда больше не пришлось пережить то, что пережили жертвы репрессий и депортаций коммунистического режима, призвал президент Эдгар Ринкевич.

В День памяти жертв коммунистического геноцида он сказал, что многие после пережитых при оккупационном режиме репрессий и депортаций не могли говорить вообще, и это молчание может быть самым страшным свидетельством коммунистического террора.

85 лет назад невинные жители Латвии были изгнаны из своих домов и увезены. В этот день также прошли репрессии против солдат латвийской армии в Гулбене, Литене и других местах Латвии. Несколько сотен офицеров латвийской армии были арестованы и депортированы в Сибирь, некоторые из них были расстреляны на месте. Города и села Латвии опустели и помрачнели, латышские песни умолкли, а национальное самосознание было серьезно подорвано, отмечает президент.

"Массовая депортация не была просто увозом из дома. Четверо из десяти депортированных погибли в ссылке. Те, кто вернулся на территорию Латвии, не вернулись домой, потому что их домом была свободная Латвия, а не советская тюрьма. Их мечты были разрушены, семьи сломлены, цели и навыки больше не имели значения. Для советской власти было важно лишь то, что эти люди были в Сибири, а значит - нежелательные. И такими они оставались до самого начала девяностых годов двадцатого века, когда Латвия восстановила независимость", - напоминает Ринкевич.

По словам президента, нет слов, чтобы сделать произошедшее небывшим, но мы, кому дарована возможность жить в свободной и независимой Латвии, должны направить всю свою энергию на то, чтобы Латвия всегда была свободной и сильной, и чтобы никому не пришлось пережить подобные ужасы в наши дни.

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#история #президент #Латвия #свобода #память #коммунизм #репрессии #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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