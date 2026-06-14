Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Директор по стратегическим коммуникациям НАТО: России нужно искать компромисс или «план В» 0 59

Политика
Дата публикации: 14.06.2026
LETA
Изображение к статье: военные НАТО

Среди главных стратегических целей российского руководства - своего рода восстановление Российской империи, однако эта стратегия нежизнеспособна, поэтому России следует от нее отказаться и перейти к плану В, а НАТО следует стремиться повлиять на то, каким будет этот новый российский план, заявил в интервью агентству ЛЕТA директор по стратегическим коммуникациям Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), бригадный генерал Джей Джензен.

"В плане восстановления Российской империи у русских дела идут совсем плохо. Как человек, интересующийся стратегией, я бы сказал, что это нежизнеспособная стратегия. Если ваша стратегия нежизнеспособна, то вам нужно начинать искать компромисс или план В", - высказался Джензен.

По оценке генерала, Кремлю сейчас совсем нелегко, и русские осознают, что не могут реализовать свою главную стратегию, но им трудно понять, как мог бы выглядеть этот план В. "Поэтому мы должны стремиться повлиять на русских, чтобы они выбрали такой план В, который мы могли бы предвидеть, такой, который принес бы лучшее, а не худшее будущее", - высказалось должностное лицо.

"У меня нет сомнений, что наша позиция сдерживания по-прежнему эффективна. Мы способны не позволить им получить преимущества. Это то, что должны обеспечивать наши бригады на передовой, со всеми имеющимися в их распоряжении воздушными, морскими и космическими силами. И это работает. До сих пор на альянс никто не нападал. Но мы должны быть готовы", - сказал Джензен.

Генерал согласился с мнением, что у Кремля, скорее всего, такого плана В и вовсе нет. "Думаю, что все большие угрозы и все более жестокие действия в Украине - это признаки отчаяния. Их стратегия не работает, и очевидного плана В нет. С одной стороны, это свидетельствует о том, что у России проблемы. Она слабее, чем предполагала. С другой стороны, это весьма чувствительное время, когда Россия подобна раненому, но оттого еще более опасному зверю. Поэтому многие лидеры союзников сейчас думают о том, как все это закончится. Какой план В мы хотели бы видеть? И что мы можем сделать, чтобы направить Россию в сторону такого плана", - высказался Джензен.

Он признал, что нестабильность продлится много лет. Об этом свидетельствует и то, что Кремль полностью изменил учебную программу в российских школах, подвергая пропаганде даже маленьких детей. "Когда эти дети становятся старшеклассниками, государство начинает превращать их в солдат. Это не военные училища. Обычные школы. Дети учатся обращаться с оружием, и им говорят, что их долг - защищать родину любой ценой. Детей готовят к тому, чтобы в какой-то момент их мобилизовать. Это индоктринация детей уже с пятилетнего возраста", - сказал Джензен.

По его мнению, нам все же следует тратить меньше времени, беспокоясь о том, что делает другая сторона.

"Мы должны это осознавать, но нашу энергию следует тратить на то, чтобы убедиться, что мы максимально устойчивы, что мы максимально хорошо подготовлены, но в то же время нельзя упускать из виду то, каким мы как индивиды и общество хотим видеть будущее. Думаю, у нас есть общее представление о том, какое будущее НАТО мы хотели бы видеть. И за это стоит бороться. Я имею в виду не только на поле боя. Эта борьба начинается уже сегодня. Речь идет об устойчивости. О том, чтобы наши демократии были здоровыми. Чтобы наши граждане были информированы и вовлечены", - указал Джензен.

×
Читайте нас также:
#НАТО #безопасность #стратегия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Советская многоэтажка, жигули, здание Кабинета министров Латвии, небоскреб, молодежь со смартфонами
Изображение к статье: Паспорт негражданина Латвии
Изображение к статье: Кладбище Матиса Эксклюзив!
Изображение к статье: иммигранты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Частный детектив и его роковая женщина. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Они прожили 40 лет счастливой жизни. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Памятник советской энергетики стал угрожающим символом войны. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Президент Латвии Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Пасмурный день, берег озера
Наша Латвия
Изображение к статье: Ночная потливость
Люблю!
Изображение к статье: Частный детектив и его роковая женщина. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Они прожили 40 лет счастливой жизни. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Памятник советской энергетики стал угрожающим символом войны. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео