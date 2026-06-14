Среди главных стратегических целей российского руководства - своего рода восстановление Российской империи, однако эта стратегия нежизнеспособна, поэтому России следует от нее отказаться и перейти к плану В, а НАТО следует стремиться повлиять на то, каким будет этот новый российский план, заявил в интервью агентству ЛЕТA директор по стратегическим коммуникациям Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE), бригадный генерал Джей Джензен.

"В плане восстановления Российской империи у русских дела идут совсем плохо. Как человек, интересующийся стратегией, я бы сказал, что это нежизнеспособная стратегия. Если ваша стратегия нежизнеспособна, то вам нужно начинать искать компромисс или план В", - высказался Джензен.

По оценке генерала, Кремлю сейчас совсем нелегко, и русские осознают, что не могут реализовать свою главную стратегию, но им трудно понять, как мог бы выглядеть этот план В. "Поэтому мы должны стремиться повлиять на русских, чтобы они выбрали такой план В, который мы могли бы предвидеть, такой, который принес бы лучшее, а не худшее будущее", - высказалось должностное лицо.

"У меня нет сомнений, что наша позиция сдерживания по-прежнему эффективна. Мы способны не позволить им получить преимущества. Это то, что должны обеспечивать наши бригады на передовой, со всеми имеющимися в их распоряжении воздушными, морскими и космическими силами. И это работает. До сих пор на альянс никто не нападал. Но мы должны быть готовы", - сказал Джензен.

Генерал согласился с мнением, что у Кремля, скорее всего, такого плана В и вовсе нет. "Думаю, что все большие угрозы и все более жестокие действия в Украине - это признаки отчаяния. Их стратегия не работает, и очевидного плана В нет. С одной стороны, это свидетельствует о том, что у России проблемы. Она слабее, чем предполагала. С другой стороны, это весьма чувствительное время, когда Россия подобна раненому, но оттого еще более опасному зверю. Поэтому многие лидеры союзников сейчас думают о том, как все это закончится. Какой план В мы хотели бы видеть? И что мы можем сделать, чтобы направить Россию в сторону такого плана", - высказался Джензен.

Он признал, что нестабильность продлится много лет. Об этом свидетельствует и то, что Кремль полностью изменил учебную программу в российских школах, подвергая пропаганде даже маленьких детей. "Когда эти дети становятся старшеклассниками, государство начинает превращать их в солдат. Это не военные училища. Обычные школы. Дети учатся обращаться с оружием, и им говорят, что их долг - защищать родину любой ценой. Детей готовят к тому, чтобы в какой-то момент их мобилизовать. Это индоктринация детей уже с пятилетнего возраста", - сказал Джензен.

По его мнению, нам все же следует тратить меньше времени, беспокоясь о том, что делает другая сторона.

"Мы должны это осознавать, но нашу энергию следует тратить на то, чтобы убедиться, что мы максимально устойчивы, что мы максимально хорошо подготовлены, но в то же время нельзя упускать из виду то, каким мы как индивиды и общество хотим видеть будущее. Думаю, у нас есть общее представление о том, какое будущее НАТО мы хотели бы видеть. И за это стоит бороться. Я имею в виду не только на поле боя. Эта борьба начинается уже сегодня. Речь идет об устойчивости. О том, чтобы наши демократии были здоровыми. Чтобы наши граждане были информированы и вовлечены", - указал Джензен.