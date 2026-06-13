Бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что Россия сейчас не располагает достаточными силами для расширения войны на страны Балтии или Польшу. По его мнению, серьёзные потери, понесённые российской армией в Украине, существенно ограничили её возможности.

В интервью Латвийскому телевидению американский дипломат и отставной генерал Кит Келлог заявил, что жителям стран Балтии не стоит поддаваться самым тревожным сценариям развития событий.

«Я думаю, что Балтия сейчас находится в безопасности, и людям, которые рисуют негативные сценарии, следует расслабиться. Всем нужно немного успокоиться», — сказал Келлог.

По его оценке, у России в настоящее время нет достаточного военного потенциала для открытия нового фронта против стран НАТО.

«Я не считаю, что у Путина сейчас есть силы идти на Балтию или Польшу и расширять ту войну, которую он ведёт сейчас. У него нет достаточного боевого потенциала», — отметил дипломат.

Келлог считает, что ключевую роль в этом сыграло сопротивление Украины.

По его словам, за время полномасштабной войны украинская армия нанесла российским вооружённым силам серьёзный ущерб и существенно снизила их наступательные возможности.

В ходе интервью дипломат также затронул вопрос роли США в обеспечении безопасности Европы. По его мнению, главным фактором сдерживания остаётся убедительная демонстрация американской силы.

«Мир находится в безопасности, когда США сильны. Если сила США вызывает доверие, агрессор оказывается сдержан», — подчеркнул он.

Келлог также предостерёг от сценария, при котором Россия смогла бы добиться дипломатическим путём тех целей, которых не смогла достичь на поле боя.

Отдельно он прокомментировал дискуссии о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе. По его словам, несмотря на разногласия между США и европейскими союзниками по отдельным международным вопросам, говорить о выводе американских войск из Европы сейчас оснований нет.

«Я не думаю, что президент злится на Европу. Он лишь подчёркивает, что партнёрство предполагает ответственность обеих сторон», — сказал Келлог.

Говоря о нынешних внешнеполитических приоритетах Вашингтона, дипломат признал, что значительная часть внимания администрации США сейчас сосредоточена на ситуации вокруг Ирана.

Однако он считает, что это не означает отказа от украинского направления. Более того, по мнению Келлога, активность США на Ближнем Востоке демонстрирует России способность Вашингтона одновременно оказывать давление сразу по нескольким направлениям.

Хотя Келлог уже не занимает официальный пост переговорщика по Украине и России, его оценки продолжают привлекать внимание как в Вашингтоне, так и в европейских столицах благодаря его прежнему участию в формировании американской политики по вопросам безопасности.

Высказывания дипломата прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о безопасности восточного фланга НАТО и роли США в защите стран Балтии.