Министр обороны Латвии Раивис Мелнис в Киеве встретился с министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым, говорится в сообщении Министерства обороны Латвии в Twitter.

После встречи Мелнис сообщил, что Латвия и Украина расширят стратегическое сотрудничество в сфере военных технологий. Также достигнута договорённость о расширении латвийско-украинского сотрудничества в оборонной сфере, включая усиление коалиции дронов и интеграцию латвийских систем противодействия беспилотникам.

В свою очередь Фёдоров отметил, что Украина расширяет сотрудничество, сосредоточившись на развитии инициативы по контрактам на поставку дронов, внедрении латвийских антидроновых систем, а также на поставках ударных беспилотников, беспилотных наземных платформ и морских дронов на линию фронта.

По словам Фёдорова, стороны также обсудили возможности направления гибких кредитных инструментов Европейского союза на наиболее важные потребности украинского поля боя, а также расширение поддержки через механизм PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Кроме того, Фёдоров призвал латвийских партнёров использовать инициативу Test in Ukraine, позволяющую испытывать новейшие разработки в реальных условиях войны.

Фёдоров подчеркнул, что Латвия и Украина формируют взаимовыгодное партнёрство, которое укрепляет будущее европейской обороны.

В ходе визита также состоялась встреча с представителями корпуса «Азов», на которой обсуждалось сотрудничество с Земессардзе в целях повышения боеспособности. По словам Мелниса, благодаря этому сотрудничеству латвийское ополчение получает более глубокие знания о системах, подготовке и боевом опыте Вооружённых сил Украины.

Министр также сообщил о встрече с командованием противодроновой обороны Воздушных сил Украины. Во время переговоров обсуждалось создание системы, которая позволит обеспечить безопасность воздушного пространства на восточной границе Латвии с использованием произведённых в Латвии систем перехвата беспилотников.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество с Третьим армейским корпусом Украины и механизированной пехотной бригадой Сухопутных войск.

После встречи Украине были переданы 14 бронетранспортёров CVRT. Всего Латвия планирует передать украинским вооружённым силам 41 единицу боевой техники CVRT.

Мелнис выразил уверенность, что переданная техника повысит возможности Третьего армейского корпуса Украины в борьбе с агрессором и поможет сохранить жизни военнослужащих.

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