Бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп выступил с резкой критикой политики ФИФА на чемпионате мира по футболу 2026 года. Немецкий специалист считает, что обязательные паузы на охлаждение во время матчей вредят самой игре и служат интересам рекламодателей больше, чем футболистов.

В интервью немецкому телеканалу ZDF Клопп поставил под сомнение решение ФИФА сохранить практику специальных перерывов в матчах, проходящих при высокой температуре воздуха.

Это правило было впервые введено на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Согласно регламенту, арбитр может остановить игру примерно на три минуты, если температура достигает или превышает 32 градуса по Цельсию. ФИФА объясняет такую меру заботой о здоровье и безопасности игроков.

Однако Клопп считает, что за благими намерениями скрываются совсем другие интересы.

«Футбол оказался в заложниках у руководителей, которые принимают решения в кондиционируемых офисах», - заявил тренер. Особенно резко он высказался о роли коммерции в современном футболе.

«Эти паузы преподносятся как забота о благополучии игроков и благородная защита от жары. Но в действительности это золотая клетка, построенная для спонсоров», - сказал Клопп.

По мнению немецкого специалиста, дополнительные остановки разрушают естественный ритм матча и меняют саму природу футбола.

«Матч чемпионата мира должен течь как река. Вместо этого мы строим плотины посреди игры, чтобы через них могли пройти рекламные блоки», - отметил он. Клопп предупредил, что чрезмерная коммерциализация может нанести ущерб самому духу футбола.

«Когда-то футбол был главным событием. Теперь существует риск, что он превратится лишь в фоновую музыку для рекламного шоу», - добавил тренер.

Несмотря на критику, ФИФА не намерена отказываться от этой практики. Организация уже подтвердила, что паузы на охлаждение останутся частью регламента чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Тема вызывает всё больше споров среди болельщиков и экспертов. С одной стороны, высокая температура действительно может представлять опасность для спортсменов. С другой - многие считают, что всё более частые остановки и коммерческие интеграции меняют облик футбола, который всегда ценился за непрерывность и динамику игры.