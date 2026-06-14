Баскетболисты Нью-Йорк Никс стали чемпионами НБА, завоевав титул в третий раз в своей истории.

В пятом матче финальной серии баскетболисты Нью-Йорка на выезде победили "Сан-Антонио Спёрс" со счетом 94:90 (13:23, 24:19, 28:30, 29:18) и выиграли серию до четырех побед — 4:1. Ранее «Никс» становились чемпионами в 1970 и 1973 годах.

Самым ценным игроком финальной серии был признан Джейлен Брансон, который набрал 45 очков. Вторым по результативности в составе победителей стал Микал Бриджес с 14 очками, а Джош Харт записал на свой счет 13 очков и 11 подборов.

У «Спёрс» самым результативным оказался резервист Дилан Харпер, набравший 25 очков, тогда как Виктор Вембаньяма отметился 19 очками и 14 подборами.

Большую часть встречи ньюйоркцы находились в роли догоняющих и в первой половине уступали 16 очков. Однако во второй половине заключительной четверти «Никс» сумели переломить ход матча, вышли вперед и уже не упустили преимущество.

Для главного тренера «Никс» Майк Браун этот чемпионский титул стал пятым в НБА. Однако четыре предыдущих он завоевал в качестве помощника тренера в составах "Сан-Антонио Спёрс" и "Голден Стэйт Уорриорз".

«Спёрс» возглавляет бывший игрок "ВЭФ Рига" Митч Джонсон, для которого это была первая возможность побороться за чемпионский титул.

«Спёрс» не играли в финале НБА с 2014 года, когда в последний раз стали чемпионами, а «Никс» до этого последний раз боролись за титул в 1999 году.

Именно в составе «Никс» начал свою карьеру в НБА Кристапс Порзиньгис.