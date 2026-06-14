По прошествии 10 лет с момента голосования Великобритании о выходе из ЕС дискуссия о Brexit и его последствиях снова выходит на первый план. Экономические потери, изменение политических настроений и новые геополитические вызовы заставляют Лондон переосмысливать отношения с Евросоюзом. Сколько стоил Brexit и возможно ли частичное «возвращение» Британии к единому рынку без полного восстановления членства в ЕС?

В 2016 году Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, а в 2020 году покинула ЕС фактически. Но сейчас политическая ситуация вокруг Brexit меняется, а вопрос Европы снова может стать центральным в британской политике.

Премьер-министр Кир Стармер, который ранее избегал разговоров о возвращении в ЕС, теперь заявляет о своей приверженности идее «поставить Британию в центр Европы».

Соцопросы регулярно показывают, что большинство британцев поддерживают возвращение в блок, а политики все более открыто говорят о восстановлении связей по ту сторону Ла-Манша.

Какую реальную экономическую цену заплатила Великобритания за Brexit в течение 10 лет после голосования за выход из ЕС? Forbes Ukraine выбрал главное из анализа от Bloomberg.

Brexit в цифрах: потери ВВП и изменение настроений

Brexit уже мог стоить британской экономике от 2% до 4% ВВП совокупно. Это меньше предыдущих оценок, но центральная оценка потерь от Bloomberg Economics – 2,5% ВВП, что равно около £30 млрд потерянных ежегодных налоговых поступлений, по оценке Bloomberg Economics. Для понимания масштабов – этой суммы хватило бы на покрытие всех капитальных расходов Министерства обороны.

Однако есть и другие оценки. Экономист и сторонник Brexit Грэм Гуджин оценил убытки в 1% ВВП, Банк Англии – в 3,5%. Зато исследование NBER показало диапазон потерь от 6% до 8% ВВП.

Экономические последствия отразились на темпах развития. Со времени Brexit ВВП на душу населения вырос всего на 5,5% – это четверть от британских темпов роста до действующего финансового кризиса. С 2000 по 2016 годы экономика Великобритании росла быстрее экономики Франции, Италии и Испании, но после 2016-го рост был вдвое медленнее.

Изменилось и общественное мнение. В мае 2026 года 52% британцев считали необходимым вернуться в ЕС и лишь 33% проголосовали бы, чтобы остаться вне блока, если бы референдум провели снова, по данным опроса Ipsos.

Например, компания Everything Dinosaur из Чешира потеряла часть продаж в Европе после Brexit. Совладелец бизнеса Майк Уолли, который голосовал против выхода из ЕС, возмущается новыми правилами Европы. «Когда мы были вторым по величине членом ЕС, то у нас был голос, а теперь просто принимаем их правила и нормы», – говорит он Bloomberg.

Его бизнес-партнер Сью Джадд, которая в 2016 году голосовала за Brexit, изменила свое мнение. «Это не очень хорошо для бизнеса. Появилось гораздо больше расходов и бумажной волокиты. Если бы референдум состоялся снова, то я бы, наверное, проголосовала иначе», – сказала она.

Три сценария экономического сближения Британии с ЕС

Есть три потенциальных сценария углубления экономических связей Британии с Европой. От наиболее эффективного до наименее значимого:

Возвращение к единому рынку товаров. Это дало бы наибольший толчок экономике. Эту идею недавно выдвигали британские чиновники, но она была отклонена европейцами.

Индивидуальный пакет взаимосвязанных торговых соглашений. Этот формат напоминает нынешнюю модель сотрудничества ЕС со Швейцарией. В прошлом месяце британские чиновники продвигали законодательство, которое можно рассматривать как шаг именно к такой договоренности.

Возвращение в Таможенный союз ЕС. Этот сценарий дал бы наименьший экономический эффект среди трех, но означал бы четкое обязательство по беспошлинной торговле с европейским блоком.

Ни один из этих сценариев не предусматривает автоматического открытия границ. «Красной линией» для британского правительства остается восстановление свободы передвижения, поскольку есть тренд на негативное отношение к иммиграции, что подпитывает правые популистские партии, такие как Reform UK Найджела Фараджа.

Реализация любого сценария потребует длительных переговоров и уступок: Британии придется принимать европейские правила без права голоса при их создании, возобновить выплаты в бюджет блока и согласиться на новую миграцию.

В то же время реализация их может восстановить от 0,4 до 1,2 процентного пункта утраченного ВВП и принести в бюджет от £5 млрд до £14,4 млрд в год.

«Что-то меняется в политике Brexit. Похоже, правительство Кира Стармера ставит экономическую выгоду выше потенциальных подводных камней, связанных с необходимостью подчиняться правилам», – отмечает Ананд Менон, директор аналитического центра UK In A Changing Europe.

Драйверы и препятствия на пути сближения Британии с ЕС

Потребность в сближении с Европой продиктована не только экономикой, но и геополитикой. Полномасштабное вторжение РФ в Украину и возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом привели к тому, что Великобритания и Европа чувствуют большую угрозу со стороны России и меньшую уверенность в американской поддержке.

Но перезагрузка отношений сталкивается с нежеланием ЕС позволять третьим странам выбирать только лучшие опции по членству. Так, Евросоюз не хочет позволять Британии присоединиться к единому рынку товаров, но сохранять при этом нормативную независимость для своего прибыльного сектора финансовых услуг.

Осторожно относится к потенциальным уступкам Британии и действующее правительство Франции. Ключевое опасение, что кандидат от партии Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах 2027-го может использовать это для разрушения структуры ЕС.

Зато Германия, страны Скандинавии и Восточной Европы заинтересованы в сближении с Британией для формирования более сильного сдерживания РФ.

«Внешняя политика в итоге сделает ЕС благосклонным к британским предложениям. Общая угроза со стороны США и России изменила причины для сближения. Безопасность сейчас по сравнению с единым рынком, имеет большее значение», – подчеркивает Еромин Цеттельмаер, директор европейского аналитического центра Bruegel.

Но, несмотря на растущий консенсус относительно негативных последствий Brexit, у некоторых экономистов остаются альтернативные взгляды. Например, сторонник Brexit и бывший главный экономист Capital Economics Джулиан Джессоп предлагает не спешить с возвращением.

«Было бы безумием говорить, что Brexit не имеет негативного влияния. Оно есть, через торговлю и инвестиции. Но с годами положительные аспекты будут накапливаться, ситуация начнет улучшаться. Мы должны остановить дрейф обратно в Европу, который свяжет нас всеми правилами и нормами ЕС», – говорит он.