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Хоррор-сенсация «Одержимость» собрала более $200 миллионов и установила новый рекорд проката 0 74

Культура &
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма ужасов «Одержимость»

Кадр из фильма ужасов «Одержимость»

Фильм ужасов «Одержимость» (Obsession) продолжает удивлять киноиндустрию. Картина режиссера Карри Баркера, созданная при весьма скромном бюджете, преодолела отметку в 200 миллионов долларов мировых кассовых сборов и стала самым успешным проектом в истории студии Focus Features. Ранее лента уже установила еще одно достижение, став самым кассовым релизом студии на территории США, где на сегодняшний день заработала 151 миллион долларов.

Новый рекорд совпал с впечатляющими результатами четвертого прокатного уикенда. За выходные фильм принес создателям еще 25,6 миллиона долларов, а снижение сборов по сравнению с предыдущей неделей составило всего 7 процентов. Для современного кинопроката это практически беспрецедентный показатель, особенно для жанра ужасов.

Таким образом, «Одержимость» установила сразу два рекорда: показала лучшее удержание зрительского интереса и обеспечила самые высокие сборы в четвертый уикенд среди всех хорроров в истории кино. До этого лидером по обоим показателям оставалась культовая картина «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». В 1999 году фильм потерял лишь 9 процентов кассы на четвертой неделе проката и заработал тогда 24,2 миллиона долларов.

От YouTube до голливудского успеха

Особенно примечательной эту историю делает путь режиссера Карри Баркера. «Одержимость» была снята полностью независимо и обошлась всего в 750 тысяч долларов. В проекте приняли участие преимущественно малоизвестные актеры, а сам режиссер до недавнего времени был знаком широкой аудитории главным образом по интернет-проектам.

Первое внимание Баркер привлек благодаря короткометражному фильму «Стул» (The Chair), выполненному в популярном формате «найденной пленки». Позже он выпустил триллер «Молоко и хлопья» (Milk & Serial), который бесплатно разместил на YouTube. Кроме того, режиссер известен по комедийному скетч-каналу That’s a Bad Idea, который ведет вместе со своим постоянным творческим партнером Купером Томлинсоном.

Успех «Одержимости» буквально за несколько недель превратил Баркера из независимого автора в одного из самых обсуждаемых молодых режиссеров Голливуда. Сегодня его имя уже связывают с крупнейшими студийными проектами.

Что дальше?

Как сообщают отраслевые источники, режиссер уже завершил работу над своим следующим фильмом под названием «Что угодно, кроме призраков» (Anything But Ghosts). Кроме того, Баркер получил предложение возглавить съемки новой части знаменитой хоррор-франшизы «Техасская резня бензопилой», которую разрабатывает студия A24.

Стремительный успех «Одержимости» стал одним из самых ярких примеров того, как независимое кино способно превратиться в мировой феномен и изменить карьеру режиссера буквально за один фильм.

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#культура #youtube #режиссер #успех
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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