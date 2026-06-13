Компания Lego представила набор Lego Architecture «Саграда Фамилия», выпуск которого приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди и завершению строительства последней башни храма.

Модель из 12 060 деталей стала самым крупным по числу элементов набором в истории Lego. Сборка повторяет настоящий порядок строительства, которым руководствовались Гауди и его последователи: начинается с апсиды собора и крипты, затем переходит к фасадам Рождества и Страстей Христовых, нефу, ризницам, башням и завершается конструированием фасада Славы. Полупрозрачные блоки создают эффект витражей, воспроизводящий игру света внутри храма.