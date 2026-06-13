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Компания Lego выпустила набор «Саграда Фамилия» 0 65

Культура &
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Набор Lego «Саграда Фамилия». Фото: LEGO / CNN

Набор Lego «Саграда Фамилия». Фото: LEGO / CNN

Компания Lego представила набор Lego Architecture «Саграда Фамилия», выпуск которого приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди и завершению строительства последней башни храма.

Модель из 12 060 деталей стала самым крупным по числу элементов набором в истории Lego. Сборка повторяет настоящий порядок строительства, которым руководствовались Гауди и его последователи: начинается с апсиды собора и крипты, затем переходит к фасадам Рождества и Страстей Христовых, нефу, ризницам, башням и завершается конструированием фасада Славы. Полупрозрачные блоки создают эффект витражей, воспроизводящий игру света внутри храма.

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#история #культура #архитектура #творчество
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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