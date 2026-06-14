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Трамп без подарка: Иран отказался подписывать меморандум с США 14 июня 0 130

В мире
Дата публикации: 14.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Солдатики США и Ирана на карте
ФОТО: Unsplash

Иран не подпишет совместный с США меморандум о начале урегулирования войны 14 июня, заявили в МИД. По данным Fars, власти еще рассматривают условия соглашения и не хотят, чтобы оно было принято в день рождения Трампа.

Иран отказался подписывать совместный с США меморандум о начале урегулирования войны в воскресенье, 14 июня, как это ранее допускал американский президент Дональд Трамп, которому в этот день исполняется 80 лет. Об этом заявил накануне спикер иранского МИДа Эсмаил Багаи.

"Что касается точной даты подписания меморандума о взаимопонимании, нам следует подождать. Хотя это не произойдет завтра, вероятность, что соглашение будет подписано в ближайшие дни, не исключена. Тем не менее, ввиду нестабильности противоположной стороны, мы должны проявлять осторожность в любых высказываниях по поводу этого процесса", - приводит заявление представителя МИД иранское агентство Tasnim. По словам Багаи, документ должен будет положить конец боевым действиям, при этом вопрос ядерной программы Ирана на этом этапе обсуждаться не будет.

В тот же день агентство Fars, связанное с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило, что переговорщики от Ирана, скорее всего, не допустят таких "медийных и церемониальных маневров" США, как подписание меморандума в день рождения Трампа. Между тем близкий к иранской переговорной группе источник агентства заявил 14 июня, что решение о подписании документа власти еще не приняли и продолжают рассматривать "политические, правовые и технические аспекты выдвинутых предложений".

Заявления о скором соглашении между США и Ираном появляются с 11 июня

Дональд Трамп 11 июня объявил об отмене запланированных на вечер этого дня ударов по объектам в Иране, объяснив это успешными переговорами с властями страны. Тогда же он допустил, что соглашение с Тегераном может быть подписано уже в ближайшие выходные - то есть 13 или 14 июня.

В тот же день спикер иранского МИДа Багаи заявил, что основные положения меморандума об окончании войны почти согласованы. "Что касается формулировок, то текст документа по своим основным пунктам практически готов", - процитировал его слова иранский англоязычный гостелеканал Press TV.

Вечером 12 июня Шехбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, посредничающего в переговорах между США Ираном, сказал, что окончательный текст мирного соглашения согласован. На следующий день он заявил, что "окончательное согласование, вероятно, ожидается в ближайшие 24 часа". "Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого", - отмечается в посте на странице Шарифа в соцсети X.

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#Иран #США #война #Дональд Трамп #Пакистан #переговоры #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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