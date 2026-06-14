Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Меньше авиации и флота в Европе 0 38

В мире
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американские военные

Американские военные

США значительно сократят авиацию и флот для НАТО в Европе.

Вашингтон, в частности, перебросит на другие направления подводную лодку с ракетным вооружением и авианосец. Одну из двух групп стратегических бомбардировщиков также переведут в другой регион, а число истребителей в Европе сократят. Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников и документ, направленный союзникам США в начале июня.

Сокращения ограничат возможности НАТО в области дальней разведки, а также способность наносить удары крылатыми ракетами Tomahawk по целям на территории России в случае возможного конфликта с Москвой, уточняет газета, - передает RTVI US.

Последствия сокращения американского военного присутствия отчасти компенсирует то, что европейские страны уже занялись перевооружением, осознав, что зависимость от США необходимо снижать, говорится в статье.

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #авиация #флот #геополитика #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: JAS 39 Gripen
Изображение к статье: Владимир Зеленский
Изображение к статье: Город Швейцарии
Изображение к статье: Пострадавшие в Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Они были практически ровесниками. Иконка видео
Lifenews
Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Revolut
Бизнес
Изображение к статье: Это не плохое настроение, это болезнь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Европейские танки
В мире
2
Изображение к статье: Кристина Орбакайте вместе с супругом Михаилом Земцовым посетила выпускной дочери Клавдии Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Они были практически ровесниками. Иконка видео
Lifenews
Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Revolut
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео