Вашингтон, в частности, перебросит на другие направления подводную лодку с ракетным вооружением и авианосец. Одну из двух групп стратегических бомбардировщиков также переведут в другой регион, а число истребителей в Европе сократят. Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников и документ, направленный союзникам США в начале июня.

Сокращения ограничат возможности НАТО в области дальней разведки, а также способность наносить удары крылатыми ракетами Tomahawk по целям на территории России в случае возможного конфликта с Москвой, уточняет газета, - передает RTVI US.

Последствия сокращения американского военного присутствия отчасти компенсирует то, что европейские страны уже занялись перевооружением, осознав, что зависимость от США необходимо снижать, говорится в статье.