По их словам, летом 2025 года ЕЦБ временно ограничил разрешение европейскому подразделению Revolut на выпуск новых продуктов в Европейской экономической зоне до устранения «недостатков» в процессах утверждения.

Банку было предписано провести независимую проверку своего управления рисками. ЕЦБ обязал Revolut пересмотреть укомплектованность штата, навыки, компетенции и независимость существующих методов утверждения, отметили собеседники FT.

За пределами блока ограничения для европейского подразделения Revolut были еще более жесткими, что препятствовало приобретениям или привлечению новых клиентов за пределами континента.

FT не удалось установить, были ли сняты все ограничения ЕЦБ или некоторые остались в силе. При этом издание напомнило, что за последний год Revolut запустила ряд продуктов — включая ипотечные кредиты, счета для подростков и филиалы — по всей Европе и расширила свою клиентскую базу.

Это происходит на фоне отставания Европы от США в развитии стартапов-лидеров, поскольку регулирующая среда подавляет рост и инновации, допускает FT. И напоминает, что владельцы Revolut высмеивали чиновников британских регуляторов за их медлительность и «принципиальную ориентацию». В результате Revolut лишь в марте 2026 года получил полную банковскую лицензию в Великобритании после «многолетнего тупика» в переговорах.

По данным источников FT, Revolut в настоящее время проводит очередную продажу акций, в результате которой его капитализация достигла $115 млрд. Если бы компания была публичной, она стала бы седьмым по величине банком Европы по рыночной стоимости, опередив Barclays, BNP Paribas и CaixaBank.

При этом компания, запущенная в Великобритании чуть более десяти лет назад, сообщила инвесторам о планах выйти на биржу с оценкой в ​​$200 млрд. В случае достижения этой цели рыночная капитализация Revolut превзойдет большинство европейских банков, включая UBS и Santander, отмечает FT.