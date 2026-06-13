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Показали красную карточку: в Риге сорвана подготовка к строительству нового футбольного стадиона 2 845

Бизнес
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Футбольный стадион в Риге

Таким мог бы быть футбольный стадион в Риге. Если бы у Риги были деньги.

ФОТО: BB.LV/AI

Бюро по надзору за государственными закупками Латвии (IUB) запретило начинать финансово-экономических расчёты для строительства нового национального футбольного стадиона в Риге. Об этом свидетельствует информация на сайте IUB.

Такое решение было принято после рассмотрения жалобы компании KPMG Baltija.

Заявитель считает, что заказчик необоснованно отклонил его предложение, поскольку слишком узко истолковал требование к опыту руководителя проекта.

Также KPMG Baltija пожаловалась на то, что заказчик якобы необоснованно пришёл к выводу о несоответствии требованию об участии в подготовке и согласовании финансово-экономических расчётов. По мнению компании, представленные документы не позволяют однозначно утверждать, что требование не выполнено. IUB согласилось и с этим доводом.

В результате IUB отменило решение тендерной комиссии от 24 апреля об итогах конкурса и обязало заказчика в течение 30 рабочих дней устранить выявленные нарушения.

Напомним, что 24 апреля комиссия по закупкам LNSC признала победителем конкурса компанию PricewaterhouseCoopers, а предложение KPMG Baltija отклонила.

Предполагаемая стоимость контракта составляет 60 000 евро, а расчёты должны быть выполнены в течение пяти месяцев.

Что касается стадиона, что сейчас рассматриваются различные варианты — от реконструкции существующего стадиона «Даугава» до строительства нового стадиона на государственной, муниципальной или частной земле.

Для углублённого анализа были отобраны три сценария, и наиболее перспективной была признана модель государственно-частного партнёрства на государственной или муниципальной земле.

Рабочая группа пришла к выводу, что ни один из вариантов не является полностью коммерчески самоокупаемым, поэтому государственному сектору придётся взять на себя часть финансовых рисков. Государство рисковать не торопиться. Не до футбола сейчас.

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#Латвия #строительство #конкурс
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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