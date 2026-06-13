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Европейский супер-танк может повторить печальную судьбу европейского истребителя 2 476

В мире
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европейские танки

Глава немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер обеспокоен тем, что Франция может выйти из франко-германской программы по созданию танков после срыва совместного проекта по созданию истребителя, сообщает Euractiv.

Франко-германская инициатива FCAS по созданию истребителя нового поколения была свернута на этой неделе на фоне напряженности между компаниями, участвующими в проекте, что нанесло удар по усилиям в сфере европейского оборонного сотрудничества.

Теперь растут опасения относительно другого совместного проекта – Main Ground Combat System (MGCS), цель которого – заменить боевые танки, используемые в настоящее время Францией и Германией. "Риск всегда есть, но пока ничего не решено", – сказал Паппергер.

MGCS должен заменить немецкие танки Leopard 2 и французские Leclerc примерно к 2040 году. Проект уже отстает от графика.

Rheinmetall является одной из компаний-участниц проекта наряду с франко-германским производителем оружия KNDS и французской компанией Thales.

Однако Паппергер отметил, что Франция уже планирует резко сократить бюджет, и обсуждаемая сумма составляет менее половины от того, что планировалось ранее. Сокращения могут еще больше задержать реализацию программы, добавил он.

"Если у вас меньше денег, вы не сможете работать быстрее, а мы и так уже очень медленно работаем", – сказал гендиректор Rheinmetall.

Компании, участвующие в проекте, на данный момент получили лишь 25 млн евро, что, по словам Паппергера, является "очень небольшой суммой".

И у дронов проблемы

Газета Handelsblatt также сообщила в пятницу, что совместный проект по созданию современного европейского дрона также сталкивается с трудностями.

Французская компания Dassault требует от Airbus компенсации в связи с инициативой Eurodrone, поскольку она получит меньшую долю работы в рамках проекта, сообщила газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Дрон разрабатывается Францией, Германией, Италией и Испанией.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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