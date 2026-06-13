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7 советов по уборке квартиры для тех, кто не любит убираться 0 163

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 советов по уборке квартиры для тех, кто не любит убираться

Специальные приемы помогут существенно сократить время на уборку для тех, кто не любит заниматься этим.

 

Удаление ржавчины

Для этого потребуется половинка лимона, обвалянная в соли. Пройдитесь ею по ржавой сантехнике — даже стойкий налет исчезнет мгновенно.

Мытье ванной

Чтобы сэкономить время на мытье ванной, наполните ее горячей водой и добавьте немного кислородного отбеливателя. Через пять минут просто слейте воду.

Очистка микроволновки

Жирные пятна исчезнут, если поставить в микроволновую печь емкость с водой и лимонами на пять минут. Результат вас удивит.

Мытье окон

Чтобы быстро помыть окна во всем доме, используйте разрезанную пополам луковицу для протирания стекол. Смывать ничего не нужно, и запаха не останется.

Удаление пятен с мягкой мебели

Посыпьте обивку мягкой мебели пищевой содой и оставьте на пять минут. Затем с помощью пылесоса и жесткой щетки уберите остатки порошка. Пятна исчезнут.

Избавление от пыли

Быстро убрать пыль можно с помощью ролика с липкой лентой для одежды или влажных салфеток.

Еще один совет: во время уборки двигайтесь сверху вниз. Сначала вытирайте пыль с вертикальных и горизонтальных поверхностей, а затем переходите к мытью пола, чтобы пыль не оседала на уже очищенные места.

Мытье пола

Чтобы мытье пола заняло всего пять минут, сначала пропылесосьте всю поверхность, а затем пройдитесь влажной шваброй. Начинайте мыть от окна к двери, чтобы грязь не распространялась по квартире.

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