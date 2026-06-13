Специальные приемы помогут существенно сократить время на уборку для тех, кто не любит заниматься этим.

Удаление ржавчины

Для этого потребуется половинка лимона, обвалянная в соли. Пройдитесь ею по ржавой сантехнике — даже стойкий налет исчезнет мгновенно.

Мытье ванной

Чтобы сэкономить время на мытье ванной, наполните ее горячей водой и добавьте немного кислородного отбеливателя. Через пять минут просто слейте воду.

Очистка микроволновки

Жирные пятна исчезнут, если поставить в микроволновую печь емкость с водой и лимонами на пять минут. Результат вас удивит.

Мытье окон

Чтобы быстро помыть окна во всем доме, используйте разрезанную пополам луковицу для протирания стекол. Смывать ничего не нужно, и запаха не останется.

Удаление пятен с мягкой мебели

Посыпьте обивку мягкой мебели пищевой содой и оставьте на пять минут. Затем с помощью пылесоса и жесткой щетки уберите остатки порошка. Пятна исчезнут.

Избавление от пыли

Быстро убрать пыль можно с помощью ролика с липкой лентой для одежды или влажных салфеток.

Еще один совет: во время уборки двигайтесь сверху вниз. Сначала вытирайте пыль с вертикальных и горизонтальных поверхностей, а затем переходите к мытью пола, чтобы пыль не оседала на уже очищенные места.

Мытье пола

Чтобы мытье пола заняло всего пять минут, сначала пропылесосьте всю поверхность, а затем пройдитесь влажной шваброй. Начинайте мыть от окна к двери, чтобы грязь не распространялась по квартире.