Специальные приемы помогут существенно сократить время на уборку для тех, кто не любит заниматься этим.
Удаление ржавчины
Для этого потребуется половинка лимона, обвалянная в соли. Пройдитесь ею по ржавой сантехнике — даже стойкий налет исчезнет мгновенно.
Мытье ванной
Чтобы сэкономить время на мытье ванной, наполните ее горячей водой и добавьте немного кислородного отбеливателя. Через пять минут просто слейте воду.
Очистка микроволновки
Жирные пятна исчезнут, если поставить в микроволновую печь емкость с водой и лимонами на пять минут. Результат вас удивит.
Мытье окон
Чтобы быстро помыть окна во всем доме, используйте разрезанную пополам луковицу для протирания стекол. Смывать ничего не нужно, и запаха не останется.
Удаление пятен с мягкой мебели
Посыпьте обивку мягкой мебели пищевой содой и оставьте на пять минут. Затем с помощью пылесоса и жесткой щетки уберите остатки порошка. Пятна исчезнут.
Избавление от пыли
Быстро убрать пыль можно с помощью ролика с липкой лентой для одежды или влажных салфеток.
Еще один совет: во время уборки двигайтесь сверху вниз. Сначала вытирайте пыль с вертикальных и горизонтальных поверхностей, а затем переходите к мытью пола, чтобы пыль не оседала на уже очищенные места.
Мытье пола
Чтобы мытье пола заняло всего пять минут, сначала пропылесосьте всю поверхность, а затем пройдитесь влажной шваброй. Начинайте мыть от окна к двери, чтобы грязь не распространялась по квартире.
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