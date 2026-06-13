На АЗС Татнефти действуют ограничения – до 20 л на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 л на дизельное топливо, сообщают российские Telegram-каналы.

По словам сотрудников АЗС, лимит на продажу топлива в одни руки был введен 12 июня. На заправках Роснефти в Москве действует общий лимит – до 90 л в бак либо канистру. На АЗС Лукойла продают не более 100 л бензина или дизеля на один чек.

В тот же день аналогичные ограничения ввели и на АЗС Татнефти в Санкт-Петербурге, сообщила "Фонтанка". Местные власти отрицают введение каких-либо ограничений со своей стороны.

Российский топливный союз, в свою очередь, на фоне сообщений в социальных сетях заявил, что "автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом и продажа бензина происходит в штатном режиме".

Ранее нормированную выдачу бензина и дизеля ввели в Крыму.

Причина дефицита – систематические удары по российской нефтяной инфраструктуре. По данным Bloomberg, с января по май 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергались атакам 38 раз, причем 16 из них пришлись на май – это рекордный показатель за все время войны.

Загрузка НПЗ сократилась на 14% с начала года и остается примерно на 20% ниже довоенного уровня.