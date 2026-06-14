Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Я знаю, где ты провел лето - на каникулах потребление интернета в Латвии вырастает на 230 % 1 16

Наша Латвия
Дата публикации: 14.06.2026
LETA
Изображение к статье: Дети с гаджетами на диване

Согласно данным латвийского оператора мобильной связи, дети, у которых в телефонах установлен ограниченный объем мобильного интернета, в летние месяцы потребляют на 230 % больше интернет-трафика, чем зимой и весной, когда среди школьников наблюдается самый низкий уровень потребления данных.

"Эти данные фактически подтверждают суровую реальность: в летние месяцы родителям сложно уделять детям достаточно внимания и занимать их делами, не связанными с использованием смарт-устройств. Причины этого, скорее всего, различны - у детей больше свободного времени без структурированных повседневных занятий, родителям нужно работать, а также не у всех есть финансовые возможности отправить детей в лагеря или оплатить участие в других организованных мероприятиях. Эта тенденция в целом поднимает более широкий круг вопросов о том, как дети проводят свободное время и как формируются их цифровые привычки. Поэтому родителям важно обсуждать с детьми принципы безопасного использования интернета, интересоваться тем, как они проводят время в сети, а также договариваться о разумных правилах использования смарт-устройств", - отмечает руководитель по связям с общественностью оператора Оскарс Фирманис.

В то же время данные предприятия показывают, что у детей, использующих безлимитные подключения мобильного интернета, сезонные изменения выражены меньше. Это объясняется тем, что эти дети и в повседневной жизни потребляют больше мобильных данных, и летние каникулы меньше влияют на их привычки использования смарт-устройств. В среднем школьники потребляют в месяц около 45 ГБ.

×
Читайте нас также:
#образование #мобильная связь #интернет #семья #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: криво уложенная асфальтовая дорожка
Изображение к статье: Гантели
Изображение к статье: Женщина на берегу моря
Изображение к статье: Парк Победы Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Солдатики США и Ирана на карте
В мире
Изображение к статье: Министр обороны Райвис Мелнис
Политика
3
Изображение к статье: полковник Антонина Блодоне
Наша Латвия
5
Изображение к статье: Brexit оказался слишком дорогим. Иконка видео
Бизнес
2
Изображение к статье: Мяч в поле
Спорт
Изображение к статье: Кадр из фильма ужасов «Одержимость»
Культура &
Изображение к статье: Солдатики США и Ирана на карте
В мире
Изображение к статье: Министр обороны Райвис Мелнис
Политика
3
Изображение к статье: полковник Антонина Блодоне
Наша Латвия
5

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео