"Эти данные фактически подтверждают суровую реальность: в летние месяцы родителям сложно уделять детям достаточно внимания и занимать их делами, не связанными с использованием смарт-устройств. Причины этого, скорее всего, различны - у детей больше свободного времени без структурированных повседневных занятий, родителям нужно работать, а также не у всех есть финансовые возможности отправить детей в лагеря или оплатить участие в других организованных мероприятиях. Эта тенденция в целом поднимает более широкий круг вопросов о том, как дети проводят свободное время и как формируются их цифровые привычки. Поэтому родителям важно обсуждать с детьми принципы безопасного использования интернета, интересоваться тем, как они проводят время в сети, а также договариваться о разумных правилах использования смарт-устройств", - отмечает руководитель по связям с общественностью оператора Оскарс Фирманис.

В то же время данные предприятия показывают, что у детей, использующих безлимитные подключения мобильного интернета, сезонные изменения выражены меньше. Это объясняется тем, что эти дети и в повседневной жизни потребляют больше мобильных данных, и летние каникулы меньше влияют на их привычки использования смарт-устройств. В среднем школьники потребляют в месяц около 45 ГБ.