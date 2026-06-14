Сенатор РФ Дмитрий Рогозин предлагает минировать российские танкеры, чтоб подрывать их в случае захвата западными странами.

Это предложение было выдвинуто после сегодняшнего захвата нефтяного танкера "теневого флота" России британскими военными.

"Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются", - заявил Рогозин.

Как сообщал bb.lv, Великобритания перехватила судно SMYRTOS, принадлежащее российскому "теневому флоту", в проливе Ла-Манш, что стало первой подобной операцией Лондона против танкеров РФ, подпадающих под санкции.

В воскресенье утром бойцы Королевской морской пехоты и специально подготовленные сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью взяли на абордаж танкер SMYRTOS в проливе Ла-Манш.

Военная операция, которая длилась 6 часов, поддерживалась самолетами из Морской авиационной группы (Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat), самолетом RAF P-8, а также кораблями HMS SUTHERLAND и HMS LEDBURY.

Танкер "теневого флота" РФ будет временно перемещен на якорную стоянку у южного побережья Англии.