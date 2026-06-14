Уже несколько дней Запорожская АЭС, входящая в состав «Росатома» полностью обесточена, сообщила в Telegram-канале пресс-служба станции. Произошло это в связи с тем, что высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вечером 10 июня.

В результате энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. «Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано», — подчеркнули на ЗАЭС.

Там заверили, что радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

ЗАЭС является крупнейшей в Европе по установленной мощности. Минобороны России заявило о взятии ее под контроль 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала «военной спецоперации» на Украине. С 11 сентября 2022 года ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию — все ее шесть реакторов заглушены и находятся в режиме «холодный останов». Для его поддержания необходимо постоянное охлаждение и стабильная подача электроэнергии для работы насосов и систем контроля.

Ядерный взрыв на Запорожской АЭС физически невозможен, так как реакторы этого типа не способны детонировать как атомная бомба. Однако из-за боевых действий высок риск радиационной аварии: повреждение энергоблоков или систем охлаждения может привести к масштабному выбросу радиоактивных веществ.

Что может произойти?

Перегрев и разрушение топлива. Реакторы ЗАЭС остановлены, но ядерное топливо требует постоянного охлаждения.

Потеря питания (например, блэкаут на резервных дизель-генераторах) может привести к плавлению активной зоны.

Водородный взрыв: При перегреве циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов выделяется водород, взрыв которого может повредить защитную оболочку реактора.

Почему это не «новый Чернобыль»?

Реакторы ВВЭР-1000. В отличие от Чернобыльской АЭС (где использовались реакторы РБМК без защитного контайнмента), на ЗАЭС установлены водо-водяные энергетические реакторы. Они оснащены мощной герметичной железобетонной оболочкой (контайнментом), спроектированной так, чтобы выдерживать внешние и внутренние нагрузки.

Отсутствие открытого горения. В реакторах ВВЭР в качестве замедлителя и теплоносителя используется обычная вода, поэтому после их остановки нет риска обширного пожара графита.Тем не менее, в случае повреждения реакторных установок или хранилищ отработанного ядерного топлива радиоактивное загрязнение может затронуть обширные территории.