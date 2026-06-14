Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Водородный взрыв на обесточенной ЗАЭС может разрушить реактор 0 146

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Памятник советской энергетики стал угрожающим символом войны.

Самое главное сейчас - восстановить нормальное энергоснабжение.

Уже несколько дней Запорожская АЭС, входящая в состав «Росатома» полностью обесточена, сообщила в Telegram-канале пресс-служба станции. Произошло это в связи с тем, что высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вечером 10 июня.

В результате энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. «Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано», — подчеркнули на ЗАЭС.

Там заверили, что радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

ЗАЭС является крупнейшей в Европе по установленной мощности. Минобороны России заявило о взятии ее под контроль 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала «военной спецоперации» на Украине. С 11 сентября 2022 года ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию — все ее шесть реакторов заглушены и находятся в режиме «холодный останов». Для его поддержания необходимо постоянное охлаждение и стабильная подача электроэнергии для работы насосов и систем контроля.

Ядерный взрыв на Запорожской АЭС физически невозможен, так как реакторы этого типа не способны детонировать как атомная бомба. Однако из-за боевых действий высок риск радиационной аварии: повреждение энергоблоков или систем охлаждения может привести к масштабному выбросу радиоактивных веществ.

Что может произойти?

Перегрев и разрушение топлива. Реакторы ЗАЭС остановлены, но ядерное топливо требует постоянного охлаждения.

Потеря питания (например, блэкаут на резервных дизель-генераторах) может привести к плавлению активной зоны.

Водородный взрыв: При перегреве циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов выделяется водород, взрыв которого может повредить защитную оболочку реактора.

Почему это не «новый Чернобыль»?

Реакторы ВВЭР-1000. В отличие от Чернобыльской АЭС (где использовались реакторы РБМК без защитного контайнмента), на ЗАЭС установлены водо-водяные энергетические реакторы. Они оснащены мощной герметичной железобетонной оболочкой (контайнментом), спроектированной так, чтобы выдерживать внешние и внутренние нагрузки.

Отсутствие открытого горения. В реакторах ВВЭР в качестве замедлителя и теплоносителя используется обычная вода, поэтому после их остановки нет риска обширного пожара графита.Тем не менее, в случае повреждения реакторных установок или хранилищ отработанного ядерного топлива радиоактивное загрязнение может затронуть обширные территории.

×
Читайте нас также:
#Украина #энергетика #безопасность #Росатом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: К планете приближается чудовищная угроза. Иконка видео
Изображение к статье: Примадонна не успела обжиться в столичных аппартаментах. Иконка видео
Изображение к статье: Задержание в тесной кухне
Изображение к статье: Задержание преступника

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: военные НАТО
Политика
Изображение к статье: Частный детектив и его роковая женщина. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Они прожили 40 лет счастливой жизни. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Президент Латвии Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Пасмурный день, берег озера
Наша Латвия
Изображение к статье: Ночная потливость
Люблю!
Изображение к статье: военные НАТО
Политика
Изображение к статье: Частный детектив и его роковая женщина. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Они прожили 40 лет счастливой жизни. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео