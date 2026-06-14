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Президенту США Дональду Трампу «стукнуло» 80 0 161

Lifenews
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп среди соратников

Нынешний глава государства уже вошел в историю как самый возрастной американский лидер на момент инаугурации, а в случае завершения текущего срока он может побить возрастной рекорд Джо Байдена по длительности пребывания на посту.

Свой юбилей Трамп решил отпраздновать масштабно: на Южной лужайке Белого дома была обустроена специальная арена для турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который приурочили также к 250-летию США.

Празднование юбилея вновь привлекло внимание к возрасту и состоянию здоровья президента.

Хотя официальные медики Белого дома заявляют о его отличной форме, у Трампа фиксировали отеки ног и кровоподтеки на руках, что врачи связывают с хронической венозной недостаточностью, приемом аспирина и частыми рукопожатиями.

Другим штрихом к портрету юбиляра остается его неизменная любовь к фастфуду - McDonald's, KFC и газированным напиткам, которыми он неоднократно угощал официальных гостей.

Внешнеполитический трек Трампа к его 80-летию также остается предметом острых дискуссий.

Глава Белого дома часто заявляет, что заслуживает Нобелевскую премию мира за "завершение войн", однако, как сообщило информационное агентство Associated Press, международные обозреватели называют эти утверждения преувеличенными.

Например, в ситуации с Ираном Трамп заявлял о скором подписании соглашения после периода жесткой эскалации, однако Тегеран так и не подтвердил четкие сроки.

Политическая мифология Трампа к его 80 годам во многом строится на образе "неуязвимого" лидера.

Важной частью этого имиджа стало пережитое в 2024 году покушение на митинге в Батлере, Пенсильвания.

Позже ФБР расследовало еще одну попытку покушения у его гольф-клуба во Флориде.

Несмотря на почтенный возраст, Трамп демонстрирует нежелание сбавлять обороты, стремясь к большему контролю, медийному влиянию и новым политическим победам.

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#президент #Нобелевская премия #юбилей #внешняя политика #покушение #здоровье #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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