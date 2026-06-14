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На своем опыте: 30% того, чем занимаются министерства, никому не нужно 0 70

Политика
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина на рабочем месте

"За свою жизнь я работала в трёх банках — там всё было отлично, в трёх министерствах и в одном Сейме Латвии, где тоже всё было довольно неплохо, жаль только, что недолго, а также в одном министерском бюро и нескольких НПО", - пишет Айга в сети Х.

Исходя из этого опыта, я твёрдо знаю: 30% того, чем занимаются министерства, никому не нужно. Просто не нужно.

Люди там загружены бессмысленной работой, которая ничего не создаёт. Часто это деятельность друг для друга: готовят документы друг другу, собирают информацию друг для друга, запускают различные процессы, которые ничего не производят и не дают результата. Особенно ярко это проявлялось в CFLA — бесконечные глупости ради самих себя. Всем этим нужно управлять,

но ни у кого нет времени даже увидеть проблему, не говоря уже о том, чтобы что-то изменить. Как только приходит новый министр, его заваливают текущими делами и политической повесткой так, что ни на что другое времени уже не остаётся. Я бы сказала, что и у государственных секретарей нет возможности во всём разобраться — объективно на это просто нет времени. Вся проблема находится уровнем ниже.

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#реформы #министерства #бюрократия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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