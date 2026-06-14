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Движение рейхсбюргеров в Германии продолжают успешно подавлять 0 119

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Навалились гурьбой, стали руки вязать.

Они считают современную ФРГ сконструированной союзниками «фирмой».

В 2025 году количество преступлений, связанных с движением «рейхсбюргеров», значительно сократилось. Эта тенденция стала результатом мер, предпринятых властями, включая крупномасштабный рейд Федерального уголовного ведомства Германии (БКА) три года назад, а также ужесточение контроля и запрет ключевых группировок.

Всего в 2025 году в категории «рейхсбюргеры/самопровозглашённые администраторы» было зарегистрировано 666 преступлений. Чаще всего фиксировались случаи принуждения и угроз (204 эпизода) и оскорблений (147 случаев).

Насильственные преступления, хотя и встречались реже, включали, в частности, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов (41 случай) и вымогательство (29 случаев). По сравнению с 2024 годом уровень насильственных преступлений снизился на 39,69%. Политически мотивированные правонарушения в целом сократились на 33,07%.

Федеральный министр внутренних дел Александр Добринdt оценил подход правительства как успешный. По его словам, принятые меры привели к заметному снижению как насильственных преступлений, так и политически мотивированных инцидентов.

Сокращение числа правонарушений свидетельствует о позитивной динамике в борьбе с движением «рейхсбюргеров». Благодаря целенаправленным мерам — рейдам, ужесточению контроля и запретам — удалось значительно уменьшить количество инцидентов.

Рейхсбюргеры («граждане рейха») — это участники немецкого правоэкстремистского и конспирологического движения, которые не признают легитимность Федеративной Республики Германия (ФРГ), её законов, судов и правительства. Основные идеи движения:

Отрицание ФРГ. Они считают современную Германию «фирмой» или конструкцией, созданной западными союзниками после Второй мировой войны, а саму страну — всё ещё находящейся под оккупацией.

Гражданство. Участники считают себя гражданами «Германского рейха» (часто в границах 1937 года) и печатают собственные «альтернативные» документы и паспорта.

Правовой нигилизм. Они отказываются платить налоги, штрафы и признавать официальные органы власти, создавая собственные псевдогосударственные образования.

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#преступность #Германия #политика
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