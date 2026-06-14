У мемориала жертвам оккупации «Тактильная история» в центре Старой Риги состоялось мероприятие, посвященное 85-й годовщине массовых репрессий, организованных коммунистическим режимом. В церемонии принял участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, который выступил с обращением к собравшимся.

В своей речи глава государства напомнил о трагических событиях 1941 года, когда тысячи жителей Латвии были насильственно депортированы в Сибирь и другие отдаленные регионы Советского Союза. Среди репрессированных были дети, женщины, мужчины и пожилые люди.

По словам президента, единственной виной многих депортированных было то, что они являлись патриотами своей страны и способствовали развитию независимой Латвии. Он подчеркнул, что сталинский режим целенаправленно стремился уничтожить наиболее активную и образованную часть общества — предпринимателей, представителей интеллигенции и всех, кто укреплял латвийское государство.

Эдгар Ринкевич отметил, что невозможно точно представить, каким был бы сегодняшний облик страны без оккупации и массовых репрессий. Однако, по его словам, очевидно, что Латвия могла бы стать более сильным и процветающим государством. Президент подчеркнул, что нынешнее поколение несет ответственность за укрепление страны, ее благосостояния и устойчивости перед любыми угрозами.

Особое внимание в своем выступлении глава государства уделил вопросам исторической памяти. Он заявил, что опасность представляет не только деятельность тоталитарных режимов, но и забвение их преступлений.

«Не только тоталитарные режимы убивают — убивает и молчание. Молчание уничтожает память, а без памяти невозможно понять, что необходимо защищать и каких ошибок нельзя допустить вновь», — подчеркнул президент.

Ринкевич рассказал, что незадолго до памятного мероприятия встретился в Рижском замке с так называемыми «детьми Сибири» — людьми, которые в детстве пережили депортации или родились в ссылке. По его словам, их воспоминания остаются важным свидетельством трагических событий прошлого и помогают лучше осознавать современные угрозы.