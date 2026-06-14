В последние месяцы тема пенсий в Латвии звучит очень часто. Основная причина, конечно, – близость выборов. Но есть и другие веские причины.

Это и все ухудшающаяся демографическая ситуация (население стремительно стареет и уменьшается количество работающих на одного пенсионера), и желание части политиков, а главное – многих простых латвийцев, чтобы наши власти пошли по стопам литовских и эстонских политиков и разрешили жителям выбирать свои накопления во 2-м пенсионном уровне.

В итоге, как мы знаем, был запущен процесс сбора подписей за референдум по данному вопросу и уже сейчас собрано более 60 тысяч подписей за запуск референдума. Напомним: чтобы референдум состоялся, необходимо собрать более 152 тысяч подписей граждан ЛР, имеющих право голоса.

Отметим, что накопления 2-го пенсионного уровня формируются за счет отчислений в размере 5% от социального налога за каждого работающего. Это персонализированные накопления. Главная цель – обеспечить латвийцам при выходе на пенсию своего рода прибавку к пенсии, поскольку еще в момент формирования пенсионной системы Латвии было очевидно, что с учетом размера зарплат, уровня жизни, инфляции – основные пенсии по старости у многих будущих пенсионеров будут очень скромными.

Особенность фондированных пенсий в том, что наши деньги во втором пенсионном уровне не просто «лежат в сейфе», а работают – банки и пенсионные фонды вкладывают эти средства в бизнес – правда, главным образом за границей и будущие пенсионеры тем самым получают пассивный доход в виде процентов с инвестиций.

Три позиции по второму уровню

В нынешнем Сейме по вопросу о накоплениях во 2-м пенсионном уровне есть три позиции.

Одни политики стойко придерживаются мнения «руки прочь от второго пенсионного уровня!». То есть эти политики категорически против того, чтобы вообще трогали существующую систему. Максимум на что они готовы, так это на более справедливое решение по наследованию накоплений во 2-м пенсионном уровне.

Нынче, если человек при жизни сам не сделал пометку, что он хочет передать накопления ближайшим родственникам, то в случае его смерти эти накопления переходят в доход государства. Очевидно, что такой порядок нужно менять и позволить автоматически наследовать накопления второго пенсионного уровня.

Вторая группа политиков убеждена: у жителей Латвии должно быть право еще до достижения пенсионного возраста выбрать (полностью или частично) свои накопления во втором пенсионном уровне и дальше распорядиться этими деньгами по своему усмотрению.

Еще одна группа депутатов готова поддержать преждевременное изъятие средств только в исключительных случаях – если средства необходимы на лекарства или, к примеру, на операцию за границей при заболеваниях, угрожающих жизни.

«Заберут, проедят и пропьют»

Аргументы противников изъятия средств следующие.

Во-первых, мол, люди, особенно не обладающие финансовой грамотностью, просто быстро «проедят» эти средства, а когда выйдут на пенсию, то окажется, что их пенсия меньше прожиточного минимума и государству, то бишь налогоплательщикам, придется оказывать им социальную помощь.

Во-вторых, массовый выброс пенсионных денег на рынок приведет к скачку инфляции (из-за роста потребления) и в результате пострадают и те, кто не тратит свои накопления на старость.

При этом противники изъятия средств – управляющие накоплениями банки – забывают признать, что они зарабатывают и на хранении денег и на их использовании. И, разумеется, банки думают больше о себе, нежели о простых смертных – обладателей накоплений во 2-м уровне.

Деньги работают не в Латвии

Даже те эксперты, которые негативно относятся к возможности изъять деньги до наступления пенсионного возраста, признают: накопления второго уровня, а это свыше 10 миллиардов евро (!), можно было бы использовать более эффективно для экономики Латвии. Сегодня в латвийскую экономику вкладывается лишь 7-8 процентов средств второго пенсионного уровня. То есть львиная доля этих латвийских накоплений помогает экономикам других стран!

С другой стороны в самой Латвии не хватает объектов инвестирования, в которые можно было бы вложить вышеупомянутые 10 миллиардов – во-первых, с прибылью, а, во-вторых, без риска потерять эти миллиарды.

«Наши деньги и наше право!»

А каковы же аргументы тех, кто хочет добиться права изымать средства второго уровня?

Первый аргумент. В конце концов, это личные накопления латвийцев и значит латвийцы должны иметь возможность выбора – как распорядиться своими деньгами.

Второй аргумент. Опыт той же Литвы, да и Эстонии, где был принят самый радикальный вариант (свободное изъятие средств) показывает, что эти накопления просто «проело» незначительное количество жителей. Довольно весомая часть населения изъятые средства или направило на погашение имеющихся кредитов и лизингов, или, к примеру, использовало в качестве первого взноса на ипотеку.

Другие жители просто вложили часть изъятых средств в акции с бОльшей доходностью. Кто-то действительно потратил изъятые средства на лечение и (или) на услуги по зубному протезированию.

Были и те, кто решил пока эти накопления вообще не трогать.

Можно предположить, что примерно также поступят и латвийцы.

А сколько же у нас накоплено?

Так или иначе, но развернувшиеся дискуссии политиков и экспертов по поводу судьбы накоплений второго уровня заставили многих латвийцев вспомнить о фондированных пенсиях и начать интересоваться, а сколько же средств у них накоплено? И вообще какому банку (или пенсионному фонду) они в свое время доверили управление своими накоплениями? А также какой план инвестирования (консервативный, активный) они выбрали.

И это уже позитивный результат от таких дискуссий!

При этом совершенно очевидно, что с референдумом или без, но нынешний парламент все равно не успеет принять решение, к примеру, о праве преждевременного изъятия пенсионных накоплений. Это уже станет вопросом следующего парламента. А если дело дойдет до референдума, то судьбу накоплений решит сам народ.

Для справки

Всего в системе второго пенсионного уровня участвуют 1 млн 316 тысяч 260 жителей Латвии.

Самая большая группа – 260 602 латвийца – накопили во втором уровне от 5 до 10 тысяч евро. У второй по величине группы – 236 523 латвийцев – накопления составляют от 10 до 20 тысяч евро.

130 тысяч латвийцев накопили всего от 1000 до 2000 евро.

Примечательно, что накопления свыше 40 тысяч евро имеются всего у 19733 латвийцев.