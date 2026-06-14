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Кукуруза на молоке: рецепт, который удивит всех 0 81

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кукуруза на молоке: рецепт, который удивит всех

Этот рецепт превратит желтый початок в настоящее кулинарное произведение.

 

Для многих это любимое блюдо раскроется в новом вкусе, который, возможно, станет самым-самым.

Ингредиенты для приготовления

Понадобится 6 початков кукурузы, которые должны быть не очищенными, а в листовой обертке. При выборе кукурузы следует помнить: чем моложе, тем она вкуснее и слаще.

Кроме кукурузы, также потребуется 400 мл молока, 150 г натурального сливочного масла, 1 ст. л. сахара и соль. Для приготовления понадобится кастрюля объемом 3-5 л и кулинарные щипцы.

Кукурузу очищают от листовой обертки и хорошо промывают. Листовую обертку не выбрасывают, а моют и оставляют для варки.

В кастрюлю кладут листовую обертку, затем добавляют початки, заливают 3 л воды, добавляют 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Ставят на огонь и доводят до кипения.

После закипания добавляют 400 мл молока, слегка помешивают и снова доводят до кипения. После повторного закипания кладут сливочное масло и уменьшают огонь, чтобы жидкость слегка бурлила.

Молодую кукурузу варят 10-15 минут, а зрелые початки – 30-40 минут. В процессе варки переворачивают початки и следят, чтобы они были полностью погружены в жидкость.

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