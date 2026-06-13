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Как продлить свежесть томатной пасты 0 34

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как продлить свежесть томатной пасты

Для приготовления различных блюд часто требуется всего лишь несколько ложек томатной пасты.

 

После использования возникает вопрос: что делать с оставшейся банкой соуса?

Эффективный способ, позволяющий долго сохранять свежесть продукта, — это заморозка.

Однако по ряду причин этот метод может быть неудобен.

Поэтому опытные кулинары нашли более простые, но не менее эффективные методы.

Горчица

Чтобы использовать горчицу в качестве консерванта, нужно смазать ею горлышко открытой банки с томатной пастой.

Также следует покрыть тонким слоем горчицы внутреннюю поверхность крышки.

Растительное масло

Чтобы предотвратить контакт соуса с воздухом, который приводит к его порче, можно использовать растительное масло.

Добавьте немного масла в банку с томатной пастой так, чтобы оно полностью покрыло верхний слой соуса.

Благодаря этим методам качество и вкус продукта сохранятся надолго.

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