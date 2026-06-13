Для приготовления различных блюд часто требуется всего лишь несколько ложек томатной пасты.
После использования возникает вопрос: что делать с оставшейся банкой соуса?
Эффективный способ, позволяющий долго сохранять свежесть продукта, — это заморозка.
Однако по ряду причин этот метод может быть неудобен.
Поэтому опытные кулинары нашли более простые, но не менее эффективные методы.
Горчица
Чтобы использовать горчицу в качестве консерванта, нужно смазать ею горлышко открытой банки с томатной пастой.
Также следует покрыть тонким слоем горчицы внутреннюю поверхность крышки.
Растительное масло
Чтобы предотвратить контакт соуса с воздухом, который приводит к его порче, можно использовать растительное масло.
Добавьте немного масла в банку с томатной пастой так, чтобы оно полностью покрыло верхний слой соуса.
Благодаря этим методам качество и вкус продукта сохранятся надолго.
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