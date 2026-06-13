В Италии пастой называют практически все мучные изделия. Значение этого слова расширилось, и теперь под пастой иногда понимают даже жареный во фритюре хворост и блюда, напоминающие чебуреки.

Традиционно словом «паста» обозначают макаронные изделия, которые готовят из смеси пшеничной муки и воды (или муки, воды и яиц), а также блюда из этих изделий. В последнее время популярна паста из экзотических видов муки: нутовой, гречневой, ржаной, ячменной и полбенной, а также из пшеничной муки грубого помола и с отрубями.

Существует несколько видов пасты: свежая и сухая, яичная и приготовленная на воде, крупного и мелкого формата, а также цветная паста (подкрашенная, например, шпинатом, морковью, свеклой, чернилами каракатицы, шафраном), рифленая паста и паста с начинкой.

Паста с курицей и помидорами

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г короткой пасты (спиральки, бабочки, перья)

2 филе куриной грудки (400 г)

200 г помидоров черри

1 крупная красная луковица (150-200 г)

6 зубчиков чеснока (30 г)

50 г растительного масла

1 ст. л. сливочного масла

соль

свежемолотый черный перец

тертый сыр для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Филе грудки нарежьте кубиками, посолите и поперчите. Раздавите 2 зубчика чеснока, очистите и порубите как можно мельче. Посыпьте курицу и тщательно перемешайте. Накройте и дайте постоять 10 минут.

Шаг 2

Очистите красный лук и нарежьте толстыми перьями. Помидоры черри разрежьте вдоль пополам. Оставшийся чеснок очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Шаг 3

Сварите пасту в большом количестве (минимум 3 литра) кипящей подсоленной воды. Первые пару минут до закипания энергично перемешивайте, чтобы паста не прилипла ко дну.

Шаг 4

Пока паста варится, поставьте на средний огонь глубокую большую сковороду или сотейник. Влейте растительное масло, добавьте сливочное и прогрейте. Положите лук, обжаривайте, помешивая, 2-3 минуты.

Шаг 5

Добавьте курицу и чеснок, увеличьте огонь до сильного, обжаривайте, все время помешивая, 5 минут. Откиньте пасту на дуршлаг и добавьте к курице. Прогревайте 1 минуту.

Шаг 6

Добавьте помидоры черри, поперчите, прогревайте еще 1 минуту. Выложите пасту с курицей и помидорами на подогретые тарелки, еще немного поперчите. Подавайте с тертым сыром.