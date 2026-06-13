В Италии пастой называют практически все мучные изделия. Значение этого слова расширилось, и теперь под пастой иногда понимают даже жареный во фритюре хворост и блюда, напоминающие чебуреки.
Традиционно словом «паста» обозначают макаронные изделия, которые готовят из смеси пшеничной муки и воды (или муки, воды и яиц), а также блюда из этих изделий. В последнее время популярна паста из экзотических видов муки: нутовой, гречневой, ржаной, ячменной и полбенной, а также из пшеничной муки грубого помола и с отрубями.
Существует несколько видов пасты: свежая и сухая, яичная и приготовленная на воде, крупного и мелкого формата, а также цветная паста (подкрашенная, например, шпинатом, морковью, свеклой, чернилами каракатицы, шафраном), рифленая паста и паста с начинкой.
Паста с курицей и помидорами
ИНГРЕДИЕНТЫ
400 г короткой пасты (спиральки, бабочки, перья)
2 филе куриной грудки (400 г)
200 г помидоров черри
1 крупная красная луковица (150-200 г)
6 зубчиков чеснока (30 г)
50 г растительного масла
1 ст. л. сливочного масла
соль
свежемолотый черный перец
тертый сыр для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Филе грудки нарежьте кубиками, посолите и поперчите. Раздавите 2 зубчика чеснока, очистите и порубите как можно мельче. Посыпьте курицу и тщательно перемешайте. Накройте и дайте постоять 10 минут.
Шаг 2
Очистите красный лук и нарежьте толстыми перьями. Помидоры черри разрежьте вдоль пополам. Оставшийся чеснок очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Шаг 3
Сварите пасту в большом количестве (минимум 3 литра) кипящей подсоленной воды. Первые пару минут до закипания энергично перемешивайте, чтобы паста не прилипла ко дну.
Шаг 4
Пока паста варится, поставьте на средний огонь глубокую большую сковороду или сотейник. Влейте растительное масло, добавьте сливочное и прогрейте. Положите лук, обжаривайте, помешивая, 2-3 минуты.
Шаг 5
Добавьте курицу и чеснок, увеличьте огонь до сильного, обжаривайте, все время помешивая, 5 минут. Откиньте пасту на дуршлаг и добавьте к курице. Прогревайте 1 минуту.
Шаг 6
Добавьте помидоры черри, поперчите, прогревайте еще 1 минуту. Выложите пасту с курицей и помидорами на подогретые тарелки, еще немного поперчите. Подавайте с тертым сыром.
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