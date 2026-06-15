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Рецепт быстрого маринада: шашлык можно жарить через полчаса 0 165

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепт быстрого маринада: шашлык можно жарить через полчаса

Шашлык обычно требует длительной подготовки, но что делать, если решение приготовить его возникло спонтанно?

 

В таких случаях поможет рецепт экспресс-маринада, который позволяет жарить мясо уже через 25 минут.

Этот рецепт подходит для свинины, баранины, курицы и индейки. Говядину лучше оставлять опытным мастерам, так как новичкам и любителям работать с ней может быть сложно.

Ингредиенты:

соль – 3 ст. л.;
теплая вода (+35-40 °C);
лук – 1 средняя луковица;
чеснок – 2 зубчика;
лавровый лист – 2-3 шт.;
кинза или базилик – 1 пучок;
черный молотый перец – 1 ч. л.

Как мариновать

Сначала подготовьте мясо: нарежьте его на кусочки размером примерно 2/3 сигаретной пачки. Куриные крылышки, бедра и голени можно мариновать целиком.

В теплой воде растворите соль до полного исчезновения. Затем нарежьте лук кольцами и мелко нарежьте зелень. Лук и зелень тщательно помните руками.

На финальном этапе поместите мясо в теплую соленую воду, добавьте туда лук, зелень и лавровый лист, выдавите чеснок и добавьте черный перец.

Все ингредиенты аккуратно, но тщательно помните руками в течение 2-3 минут. Затем оставьте мариноваться при комнатной температуре на 20 минут. За это время мясо впитает соль и ароматы лука, зелени и приправ.

После этого шашлык нанизывайте на шампуры и отправляйте на мангал. Перед приготовлением удалите остатки лука и зелени с мяса, чтобы они не пригорели.

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