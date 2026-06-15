Львы-самцы не убивают своих детенышей из-за нехватки пищи. В львиной семье, или прайде, обычно присутствует один самец и несколько самок с детенышами разных возрастов.

Когда новый самец занимает место в прайде, он убивает детенышей, которые были рождены от его предшественника и все еще находятся на грудном вскармливании. Других детенышей он не трогает.

Это происходит потому, что самки большинства млекопитающих не могут забеременеть, пока кормят своих детенышей. Убивая львят, самец ускоряет процесс зачатия своих собственных детенышей.

Удивительно, но матери обычно реагируют на это безучастно, хотя в других ситуациях они защищают своих детей до последнего.