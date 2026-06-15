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Почему кошка может не любить своего владельца: мнения экспертов 0 11

В мире животных
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошка может не любить своего владельца: мнения экспертов

Многим владельцам кошек может быть неприятно осознавать, что их питомец не отвечает взаимностью.

 

Причины этого явления не всегда связаны с "вредностью" любимца: существуют иные обстоятельства, которые могут влиять на отношение кошки к хозяину. Почему же кошка не проявляет теплых чувств к своему владельцу?

Рукоприкладство

Нельзя сначала грубо наказывать кошку, а затем ожидать от нее любви. В большинстве случаев животное не реагирует на физическое наказание так, как этого ожидает владелец.

Наоборот, питомец может считать, что человек проявляет агрессию без видимой причины.

Поэтому эксперты советуют избегать физического насилия в качестве метода наказания. Для владельца шлепок может показаться безобидным "педагогическим приемом", но кошка может разлюбить хозяина в один миг.

Эгоизм

Стоит помнить, что кошки очень ценят свои личные границы и не любят, когда к ним постоянно вторгаются без приглашения.

Если животное хочет общения, оно само подойдет к владельцу.

Если вы видите, что кошка спит, отдыхает или занята своими делами, не стоит ее беспокоить: любимец вполне может быть доволен одиночеством. Попробуйте вовлечь питомца в игру и наблюдайте за его реакцией.

Гости

Кошки не всегда рады, когда в их жилище появляются шумные незнакомцы, проводящие время с владельцем. Поэтому не стоит часто устраивать дружеские посиделки и шумные вечеринки, иначе кошка может начать вас недолюбливать.

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