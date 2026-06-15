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После авиаудара в Киеве вспыхнул пожар на территории Киево-Печерской лавры 2 703

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар на территории Киево-Печерской лавры.

Пожар на территории Киево-Печерской лавры. Фото: telegram-канал "Киев оперативный".

ФОТО: depositphotos

На территории Киево-Печерской лавры, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, произошел пожар после массированной воздушной атаки на Киев. Глава Православной церкви Украины призвал верующих молиться за сохранение святыни.

Крупный пожар вспыхнул на территории Киево-Печерской лавры после масштабной воздушной атаки на украинскую столицу. Об этом сообщают украинские СМИ и представители церкви.

Киево-Печерская лавра — один из самых известных православных монастырских комплексов Восточной Европы. Основанная в 1051 году, она известна своими золотыми куполами, белокаменными храмами и системой подземных пещер. С 1990 года монастырь включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В социальных сетях предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к верующим с призывом молиться о спасении святыни. Он также опубликовал видео пожара на территории комплекса.

На протяжении многих веков лавра была одним из важнейших духовных центров православия. После аннексии Крыма Россией в 2014 году религиозная ситуация вокруг монастыря стала предметом острых споров. После получения автокефалии Православной церковью Украины часть монастырского комплекса перешла под её управление.

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После начала полномасштабной войны в 2022 году украинские правоохранительные органы и спецслужбы неоднократно проводили проверки на территории лавры в рамках расследований, связанных с подозрениями в сотрудничестве отдельных представителей духовенства с российскими структурами.

Масштабы ущерба, причиненного пожаром, и состояние исторических зданий пока уточняются.

Киево-Печерская лавра считается одним из главных символов украинского православия и важнейшим памятником мировой культуры. Специалистам предстоит оценить последствия пожара и возможный ущерб объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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#пожар #Украина #Киев #православная церковь #монастырь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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