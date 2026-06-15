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В Бразилии погибла 21-летняя девушка: инструкторы забыли пристегнуть страховочный трос перед прыжком с моста 0 297

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка сорвалась вниз после того, как организаторы не закрепили страховочный трос.

Трагедия произошла в бразильском штате Сан-Паулу во время экстремального прыжка с 40-метрового моста. Девушка сорвалась вниз после того, как организаторы не закрепили страховочный трос.

В Бразилии 21-летняя девушка погибла во время экстремального прыжка с моста после того, как организаторы забыли прикрепить страховочный трос. По делу задержаны шесть человек, сообщает NOS.

Трагедия произошла на мосту Понте-ду-Эскелету («Скелетный мост») в городе Лимейра штата Сан-Паулу. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как трое инструкторов поднимают девушку и подводят её к краю платформы, после чего сталкивают вниз. Позади них на земле при этом лежит неиспользованный страховочный трос.

Через несколько секунд после прыжка на записи слышны панические крики: «Трос! Трос!». Сотрудники понимают, что страховка не была закреплена, однако уже не могут предотвратить трагедию.

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть девушки.

По данным местных СМИ, после происшествия двое организаторов скрылись в лесу, однако были найдены полицией при помощи вертолёта.

Женщина, которая должна была прыгать следующей, рассказала следователям, что перед прыжком погибшей инструкторы не провели обязательную проверку снаряжения и системы безопасности.

Трагедия приобрела ещё более драматичный оттенок из-за публикации девушки в Instagram незадолго до прыжка. Она разместила фотографии с моста и с иронией подписала их: «Кто был тем сумасшедшим, который уговорил меня прыгнуть с моста?»

Речь шла не о классическом банджи-джампинге с эластичным тросом. В этом виде развлечения используется система канатов, которая должна плавно остановить падение участника, после чего он совершает маятниковое движение из стороны в сторону. Из-за этого аттракцион нередко называют «человеческим маятником».

Как выяснилось, группа, организовавшая прыжки, не имела официального разрешения на проведение подобных мероприятий. Сам мост уже около 30 лет не используется для автомобильного движения, однако остаётся популярным местом среди любителей экстремального отдыха.

Следствие выясняет все обстоятельства трагедии, однако предварительные данные указывают на грубое нарушение правил безопасности. Случай вновь поднял вопрос о контроле за организацией экстремальных развлечений и ответственности их организаторов.

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#Бразилия #трагедия #безопасность #instagram #социальные сети #следствие #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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