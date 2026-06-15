Соединённые Штаты вышли на первое место в мире по объёму экспорта нефти и нефтепродуктов, обогнав традиционных лидеров — Саудовскую Аравию и Россию. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные сервиса Vortexa, в мае американский экспорт достиг примерно 10,5 млн баррелей в сутки, тогда как Россия поставляла около 7 млн, а Саудовская Аравия — 5,9 млн баррелей. Таким образом, США удерживают лидерство уже третий месяц подряд. Для сравнения: в 2025 году Саудовская Аравия экспортировала 8,1 млн баррелей в сутки, США — 6,6 млн, Россия — 5,8 млн.

Резкий рост объясняется сразу двумя факторами. Во-первых, война США с Ираном фактически парализовала Ормузский пролив и нарушила поставки саудовской нефти. Во-вторых, российский экспорт сокращается под давлением украинских атак и западных санкций, введённых после вторжения в Украину. «У Вашингтона появился новый инструмент, о существовании которого они даже не подозревали до войны с Ираном — экспорт энергоносителей», — отметила руководитель отдела политики компании Kpler Мишель Брухард.

Выход США в лидеры стал резким поворотом для страны, которая десятилетиями зависела от ближневосточной нефти и серьёзно пострадала от нефтяного эмбарго 1973 года. Ситуация начала меняться после 2010 года, когда резко выросла добыча на сланцевых месторождениях. В 2015 году Вашингтон отменил 40-летний запрет на экспорт нефти, и всего за десятилетие страна превратилась в крупнейшего экспортёра, опровергнув прогнозы скептиков о краткосрочности этого бума.

Главными бенефициарами закрытия Ормузского пролива стали американские энергетические компании, признал ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин, один из ближайших соратников Владимира Путина. Европейские страны, ранее приветствовавшие рост американского экспорта как альтернативу российским и ближневосточным поставкам, теперь предупреждают о рисках чрезмерной зависимости от США — на фоне обострения разногласий с администрацией Дональда Трампа по вопросам пошлин и экологической политики.

Азия также ускоренно переориентируется на американскую нефть, отмечает агентство: в мае на этот регион пришлось около 46% экспорта США против 37% годом ранее. По оценке Reuters, укрепление позиций Вашингтона может ослабить «ценовую власть» ОПЕК.