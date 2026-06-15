Десять лет назад Пласидо Доминго однажды обмолвился, что хотел бы выступить вместе с Кристиной Ополайс на её родине, в Латвии. Этим летом его желание наконец исполнится.

В Юрмалу также приедет американский тенор Майкл Фабиано, который сегодня считается одним из самых востребованных оперных певцов мира.

Три звезды мировой оперы, симфонический оркестр, хор, великолепная музыка, лето и море — 29 июля в концертном зале «Дзинтари» будет всё, что нужно для настоящего праздника музыки.

Когда речь заходит о Пласидо Доминго, первым на ум приходит слово «легенда». И это вполне заслуженно. Уроженец музыкальной семьи впервые вышел на оперную сцену в 18 лет и исполнял ведущие партии более шестидесяти лет. Его с радостью принимали крупнейшие оперные театры и концертные залы мира.

В творческой биографии Доминго более 150 партий. Уже в XXI веке знаменитый певец расширил свой репертуар, добавив к теноровым ролям партии баритона. Больше всего выступлений он дал на сцене нью-йоркской Метрополитен-оперы, где пел каждый сезон с 1968 по 2009 год. Он руководил оперными театрами Лос-Анджелеса и Вашингтона, успешно работал как дирижёр, исполнил главные роли в десятках мировых премьер и вдохновлял композиторов создавать новые произведения специально для его уникального голоса.

Именно Доминго основал международный конкурс молодых вокалистов «Operalia», который стал стартовой площадкой для многих будущих звёзд оперной сцены. За свою карьеру он получил огромное количество престижных наград, включая девять премий Grammy, пять Latin Grammy и две Emmy.

Тем трогательнее звучит история Кристины Ополайс об их первой совместной встрече. Во время ужина они долго говорили о жизни и профессии, и латвийская прима задала Доминго вопрос, который всегда мечтала задать Марии Каллас: «Вам до сих пор страшно выходить на сцену?» На что маэстро ответил: «С каждым разом всё больше и больше».

Кристину Ополайс и Пласидо Доминго объединяют преданность профессии, отказ от творческих компромиссов, умение наполнять смыслом и эмоциями каждую ноту, а также выдающийся вокальный и актёрский талант. Они уже выступали вместе на сцене Метрополитен-оперы, а недавно участвовали в совместных гастролях в Азии. Этим летом уникальный дуэт смогут услышать и латвийские зрители.

Кристина Ополайс давно завоевала прочное место среди ведущих оперных певиц мира. Она выступала на сценах Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, Венской государственной оперы, Берлинской государственной оперы, миланского театра «Ла Скала», Королевской оперы в Лондоне, Баварской государственной оперы, Цюрихского оперного театра и многих других престижных площадок. Среди дирижёров, с которыми она сотрудничала, — Даниэль Баренбойм, сэр Антонио Паппано, сэр Саймон Рэттл, Андрис Нелсонс, Фабио Луизи и Кирилл Петренко. Её регулярно приглашают на крупнейшие музыкальные фестивали Европы и Америки — в Баден-Баден, Тэнглвуд, Вербье и другие центры музыкальной жизни.

Третьим участником гала-концерта станет Майкл Фабиано. Сегодня 42-летний американский тенор находится на пике своей карьеры. В период с 2005 по 2009 год он ежегодно побеждал в крупнейших вокальных конкурсах США, а в 2014 году стал первым певцом, который в течение одного года получил сразу две самые престижные американские награды для молодых исполнителей — премии Беверли Силлс и Ричарда Такера.

Фабиано с успехом выступает на сценах Метрополитен-оперы и Оперы Сан-Франциско, его тепло принимают в Лос-Анджелесской опере, лондонском Ковент-Гардене, миланском театре «Ла Скала», Парижской национальной опере, Королевском театре Мадрида и Немецкой опере Берлина.

После недавнего исполнения партии Ленского в постановке «Евгения Онегина» в Лондоне обозреватель The Sunday Times написал: «За сорок лет существования этого спектакля на сцене Королевской оперы никому не удавалось настолько очаровать публику в роли Ленского... Блестящий дебют».