В Риге более чем в 70 местах по просьбам жителей будут понижены бордюры тротуаров, сообщили в Рижской думе.

В ходе общественного опроса, проведённого в мае, жители представили предложения по понижению бордюров в наиболее активно используемых местах пересечения улиц.

Муниципалитет получил предложения по более чем 130 адресам. Из них в список работ включены 72 места. Исключены участки, не находящиеся в собственности самоуправления, а также те, где в ближайшее время планируется реконструкция покрытия или работы уже предусмотрены другими проектами.

В стандартных случаях бордюры будут понижаться таким образом, чтобы ширина пониженного участка составляла не менее двух метров. В отдельных местах решение может отличаться в зависимости от ширины тротуара и конфигурации улицы.

До настоящего времени в апреле и мае работы по понижению бордюров уже проведены более чем в 90 местах на улицах Кипсалас, Ростокас, Тадайкю, Маза Нометню, Парслас, Атпутас, Катлакална, Смилгя, Биешу, Малу и других.

В среднем ежемесячно понижается около 400 метров тротуарных бордюров. Работы будут продолжаться в течение всего строительного сезона — до ноября.

В 2025 году бордюры были понижены на участках общей протяжённостью более 1520 метров. Работы проводились более чем по 70 адресам.

Муниципалитет призывает жителей сообщать об опасных местах для движения и перехода пешеходов на территориях, принадлежащих самоуправлению, по круглосуточному информационному телефону Рижской думы 1201 или по электронной почте [email protected].