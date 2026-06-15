Первый блок заседания столичной мэрии на минувшей неделе был приятным – назначили целых 10 руководителей образовательных заведений, коим предстоит повести к знаниям своих подопечных в новом учебном году. От детского садика в Гризинькалнсе до музыкальной школы в Болдерае – и все единогласно. Положительный пример, всегда бы так…

А что у нас тут делают российские граждане?

Большой переполох начался в ходе обсуждения передачи в собственность «земельной единицы без адреса, на Баласта дамбис» в собственность юридического лица – зарегистрированного в Латвии ООО. Однако представители оппозиции тут же начали задавать вопросы – а что же не указано, что собственниками данной компании, желающей приобрести во владение лакомый кусочек на набережной, являются россияне? Тем паче, что, по словам оппозиционеров, это «стратегическое место», ибо прямо напротив происходит стоянка круизных судов. Сие требуется рассматривать с геополитической точки зрения!

– С господином Ратниексом это согласовано?, – вопрошали депутаты. Тут же вышеупомянутый вице-мэр от Национального объединения объявил перерыв – для совещания фракций коалиции.

После его совещания Эдвардс Ратниекс заявил, что вопрос – снимается с повестки дня, до уточнения всех обстоятельств (также потребовалось выяснить, не являются ли собственники фигурантами санкций!).

Так, инициатива, начавшаяся в форме троллинга, привела к нанесению конкретного вреда предпринимательской активности в Риге. Тем паче, что, по сведениям информированных источников, данный объект на Кипсале – с деловым центром и модным рестораном – на самом деле принадлежит фирме с участием гражданина Беларуси…

Теплые отношения

Председатель Комитета по жилищу Элина Трейя (Национальное объединение) рассказала о статусе муниципального предприятия Rīgas siltums. Совет по конкуренции дал согласие, чтобы самоуправление «сохранило участие» в фирме.

– У нас нет тем для внутренних споров с другими акционерами, – упредила вопросы коллег госпожа Трейя. Акционерное общество Rīgas siltums (RS) на сегодня является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в Риге, и его капитал разделен между несколькими акционерами:

49% принадлежит самоуправлению (Рижской думе);

48,99% принадлежит государству Латвии в лице Министерства экономики;

2% принадлежит частной компании Enerģijas risinājumi (бывшая Dalkia, единственный владелец Гунтарс Кокоревич);

0,01% распределен между АО Latvenergo и АО Rīgas siltums.

Теплоснабжение – регулируемая услуга, подчеркнула Э.Трейя. И, когда меняется «матрица», т.е. цены на энергию, меняются и тарифы…

Ваш же автор поинтересовался повседневной практикой RS – к примеру, странным, наземным, трубопроводом, который вырос в Риге между улицами Дзелзавас и Дудаева. Выглядит довольно капитально, хотя и не совсем по фэн-шуй… Интересно, почему такие стройки ведутся безо всякого обсуждения на Думе. И госпожа Трейя сказала, что о происхождении новой «ветки» ничего не знает. Разберется!

Не знают как голосовать

Депутат-оппозиционер в своем выступлении привел данные Государственного контроля, по которому Rigas BioEnerģija, полностью принадлежащее RS, в минувшем сезоне получило 15 миллионов сверхприбыли; а на его счетах лежит до 25 миллионов евро, которые никак не используются!

Тем временем, часть энергии, которая могла бы использоваться с ТЭЦ, попросту выбрасывается в воздух. Все потому, что у RS – нет единого хозяина. В связи с этим депутат от оппозиции предложил мэру обратиться к государству, чтобы то передало свои акции Рижской думе.

Собственно мэр столицы Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») признался, что – не знает, как ему голосовать. Ибо RS так называется, «потому что находится в Риге, но не принадлежит Риге».

– Можно повлиять на акционеров по тарифам, – заявил градоначальник. По данному вопросу он уже вел переговоры с премьером Андрисом Кулбергсом («Объединенный список»). Хотя глава правительства считает, что «государство это может сделать лучше»…

– Мы за ближайшие несколько недель это сделаем, — пообещал мэр.

А вот обычные депутаты высказали идею – взять, и продать теплосети через действующую в Риге биржу NASDAQ. Еще одно предложение – увеличить совет RS до 5 человек, чтобы у Риги было 3 члена, а у государства 2. Ну и зарплаты, конечно…

«Мы не волшебники, нам в этом году никто не предложит газа за прошлогодние цены», – со своей стороны заявила Элина Трейя.

Металлолом для союзников

Непонимание части депутатов вызвала также невиданная щедрость – передать с баланса Департамента внешней среды и мобильности четырех транспортных средства в пользу общества SOS PALĪDZĪBA UKRAINAI. Представляла дарение председатель Комитета по сообщению и транспорту Марта Котелло («Прогрессивные»).

Выяснилось, что вышеуказанные агрегаты – микроавтобусы с подъемником Mercedes, выпущенные в 1993-2007 гг. Пробег от 122 до 155 тысяч км. Однако, как ни странно, все оказались с ценником металлолома. Это, что же получается – либо мы вручаем хлам страдающей, сражающейся стране; либо проводим бухгалтерскую манипуляцию… Ваш автор был одним из 9, кто голосовал «против».