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И снова airBaltic, сокращение расходов и фонд выравнивания. Что обсудят правящие? 0 28

Политика
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Перед заседанием правительства. Фото - Valsts kanceleja

Перед заседанием правительства

Возможно, министр экономики познакомит партнеров по коалиции с суперидеей создания инвестиционного фонда "с участием" средств пенсионного фонда.

Итак, уже в понедельник, 15-го июня, премьер Андрис Кулбергс надеется получить от руководства airBaltic бизнес-план национальной авиакомпании. Если это произойдет, то премьер, видимо, обсудит на коалиционном совете основные детали этого плана и обменяется мнениями с партнерами о том, может ли государство еще оказывать финансовую поддержку авиакомпании.

Также на коалиционном совете ожидается обмен мнениями по поводу реформы фонда выравнивания, цель которой - все-таки сделать систему более справедливой. Нынче, как известно, Рига и самоуправления Рижского региона субсидируют все остальные самоуправления.

В центре внимания коалиции, как ожидается, будет идея-фикс главы минэкономики Виктора Валайниса о создании инвестиционного фонда, куда банки вкладывали бы средства пенсионного фонда. В этом случае впервые латвийские пенсионные накопления будут "греть" отечественную экономику, а не экономику других стран!

На коалиции ожидается и обмен мнениями по возможному сокращению административных расходов.

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#премьер #коалиция #пенсионный фонд #airbaltic
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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