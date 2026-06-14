На этой неделе в Европейском союзе вступили в силу новые правила приема, регистрации и выдворения мигрантов.

По данным европейской статистики, добровольно покидает территорию ЕС лишь каждый пятый мигрант, получивший предписание о депортации. В качестве возможного решения Европейская комиссия предлагает создавать специальные центры возвращения за пределами Евросоюза. Однако среди депутатов нет единого мнения о том, соответствует ли такая мера европейским ценностям.

Перегруженные центры приема

В латвийском центре размещения просителей убежища «Муцениеки» сейчас проживает около 450 иностранцев. Из-за нехватки мест спальные места оборудованы даже в служебных помещениях. Обычно мигранты проводят здесь от шести месяцев до года — столько времени требуется Управлению по делам гражданства и миграции для рассмотрения их заявлений. С начала года ведомство получило 593 ходатайства о предоставлении убежища.

Подать заявление на получение убежища могут политические беженцы, а также лица, которым на родине грозят преследования по религиозным, этническим или иным причинам. При этом европейское законодательство требует рассматривать каждое заявление индивидуально, а до завершения процедуры депортация невозможна.

Что изменится

После восьми лет переговоров в 2024 году страны ЕС согласовали новый Пакт о миграции и убежище, включающий десять законодательных актов. Государствам был предоставлен двухлетний переходный период для подготовки к реформе, который завершился на этой неделе.

Согласно новым правилам, первичная проверка, регистрация и идентификация мигрантов на границе или после задержания внутри страны не должны занимать более семи дней.

Также вводятся единые критерии предоставления убежища и единая система регистрации мигрантов. Она позволит отслеживать, подавал ли человек заявление в другой стране ЕС, и предотвратить повторные обращения в нескольких государствах одновременно.

Не все страны готовы

Несмотря на двухлетний переходный период, далеко не все государства успели подготовиться к введению новых правил.

Согласно майскому промежуточному отчету Европейской комиссии, за месяц до вступления реформы в силу девять стран ЕС еще не начали тестирование новых процедур скрининга мигрантов.

Одиннадцати государствам требовалось срочно увеличить мощности миграционных служб и центров размещения, а некоторые не успели внести необходимые изменения в национальное законодательство.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что страна продолжает внедрение необходимых механизмов исходя из собственных национальных интересов и не видит признаков сознательного затягивания процесса.

В Латвии до сих пор не принят новый закон о предоставлении убежища, который должен привести национальные процедуры в соответствие с европейскими требованиями. Кроме того, не завершено оборудование нового центра размещения мигрантов в поселке Рауда. В то же время электронные системы уже протестированы и готовы к работе.

Европейская комиссия пока не намерена применять санкции к государствам, не успевшим полностью подготовиться к реформе. По словам представителей Брюсселя, существующие задержки не препятствуют началу практического применения новых правил.

Проблема депортации остается нерешенной

Согласно данным Eurostat, в прошлом году страны Евросоюза выдали почти полмиллиона предписаний о депортации, однако территорию блока покинули лишь 27% иностранцев, получивших такие решения.

Одной из причин низкой эффективности депортаций является отсутствие документов у мигрантов или невозможность установить их страну происхождения. В результате многие остаются на территории ЕС даже после отказа в предоставлении убежища.

Для решения этой проблемы Еврокомиссия предложила новый Регламент о возвращении. Документ предусматривает единые правила депортации граждан третьих стран и расширяет полномочия государств по принудительному выдворению.

Кроме того, рассматривается возможность создания специальных центров возвращения за пределами Евросоюза для лиц, чья идентификация затруднена. Противники инициативы опасаются, что новые меры отражают усиление влияния правых и крайне правых политических сил и могут противоречить гуманитарным принципам ЕС.

Механизм солидарности

Новые правила также вводят механизм солидарности между странами-членами. Если одна из стран столкнется с чрезмерным притоком мигрантов, другие государства должны будут помочь — либо приняв часть просителей убежища, либо предоставив финансовую поддержку.

В Брюсселе рассчитывают, что обновленная система позволит более равномерно распределять нагрузку между государствами и сделает миграционную политику Евросоюза более эффективной и предсказуемой.