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Пьяные эстонцы нанесли ущерб государству на полмиллиарда евро 1 693

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстонский алкоголь

Ущерб для здоровья и экономики, нанесенный употреблением алкоголя в Эстонии, в 2023 году составил, по оценкам, 510 миллионов евро, следует из исследования, опубликованного в Европейском журнале общественного здравоохранения.

Согласно исследованию, экономический ущерб, связанный с алкоголем, составил 1,34% от валового внутреннего продукта (ВВП) Эстонии. Прямые расходы составили 263,9 млн евро, а косвенные — 246,1 млн евро.

По оценкам авторов, употребление алкоголя стало причиной смерти 1932 взрослых, что составляет 12,3% от общего числа смертей среди взрослого населения. Среди лиц в возрасте до 64,5 лет с алкоголем связывают 781 смертельный случай, что составляет почти 27% всех смертей, зарегистрированных в этой возрастной группе.

По мнению авторов исследования, ограничение доступности алкоголя и повышение акцизов позволили бы сократить ущерб здоровью, наносимый алкоголем, и принесли бы обществу экономическую выгоду.

Согласно анализу, повышение акциза на 15%, помимо сокращения расходов на здравоохранение и снижения потерь производительности, принесло бы в виде налогов дополнительно более 32 млн евро.

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#Эстония #налоги #здравоохранение #алкоголь #общество #смертность #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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