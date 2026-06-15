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В США разбился самолет с парашютистами: погибли 12 человек 0 340

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США разбился самолет с парашютистами: погибли 12 человек

В американском штате Миссури потерпел крушение самолет компании Skydive Kansas City. На борту находились 11 парашютистов и пилот — все они погибли.

Одиннадцать парашютистов и пилот погибли в результате авиакатастрофы недалеко от аэропорта Батлер-Мемориал в штате Миссури. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По словам исполняющего обязанности управляющего аэропорта и директора по чрезвычайным ситуациям округа Бейтс Денниса Джейкобса, самолет вылетел из аэропорта около 11:20 утра по местному времени. Однако сразу после взлета воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту, резко повернуло влево и рухнуло примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы.

Поскольку самолет находился на очень малой высоте, экипаж не успел выйти на связь с диспетчерской службой.

После крушения спасатели обследовали место происшествия как пешком, так и с помощью дронов. Как сообщил Джейкобс, никто из находившихся на борту не успел покинуть самолет до удара о землю.

Разбившееся воздушное судно представляло собой одномоторный турбовинтовой самолет компании Skydive Kansas City. После падения оно загорелось.

Причины трагедии выясняют специалисты Национального совета по безопасности на транспорте. О случившемся также уведомлено Федеральное управление гражданской авиации США.

Имена погибших пока не разглашаются, поскольку родственники еще не получили официальные уведомления.

По данным Американской парашютной ассоциации, за последние десять лет в США произошло восемь авиакатастроф, связанных с выполнением парашютных прыжков. В результате этих происшествий погибли 25 человек.

Расследование причин катастрофы продолжается. Специалистам предстоит установить, что именно помешало самолету набрать высоту сразу после взлета и привело к одной из самых крупных трагедий в американском парашютном спорте за последние годы.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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