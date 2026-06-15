В Адриатическом море у побережья Хорватии произошло столкновение парома и парусной яхты. В результате аварии погибли не менее трёх человек, ещё один числится пропавшим без вести.

Не менее трёх человек погибли в результате столкновения парома с парусной яхтой у побережья Хорватии. Все жертвы находились на борту яхты, сообщает NOS.

Как сообщили в Министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии, спасательные службы продолжают поиски ещё одного человека, который считается пропавшим без вести. Восемь человек удалось спасти из вод Адриатического моря.

По данным хорватских СМИ, все находившиеся на яхте были гражданами Чехии. Четверо пострадавших были доставлены в больницу. Врачи сообщили, что угрозы их жизни нет.

Очевидцем происшествия стал турист из Бельгии, находившийся на борту парома. В беседе с фламандским новостным порталом HLN он рассказал, что внезапно услышал сильный удар с правой стороны судна.

«Мы вместе с другими пассажирами пошли посмотреть, что произошло. Увидели только обломки, а немного дальше — людей в воде», — рассказал он.

На опубликованных кадрах видно, что два судна столкнулись во время движения между островами Брач и Шолта в центральной части Адриатического моря.

На борту парома находились 118 пассажиров и семь членов экипажа. После аварии паромная компания отменила все запланированные на этот день рейсы между островом Хвар и городом Сплит.

Причины столкновения пока выясняются. Власти продолжают поисковую операцию и расследование обстоятельств одной из самых серьёзных морских аварий в Хорватии за последнее время.