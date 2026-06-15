Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп устроил турнир UFC у Белого дома: среди гостей — президент Польши и Марк Цукерберг 0 41

В мире
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На лужайке перед Белым домом состоялся необычный турнир UFC.

Бонни Кэш / Pool.

На лужайке перед Белым домом состоялся необычный турнир UFC, посвящённый 250-летию США и 80-летию Дональда Трампа. За поединками наблюдали тысячи зрителей, а среди почётных гостей были президент Польши Кароль Навроцкий и глава Meta Марк Цукерберг.

Перед Белым домом прошёл турнир UFC Freedom 250 по смешанным единоборствам, приуроченный к 250-летию основания Соединённых Штатов и 80-летию президента Дональда Трампа.

Известный поклонник смешанных единоборств, Трамп прибыл на мероприятие вместе с президентом UFC Даной Уайтом, с которым его связывают давние дружеские отношения.

Открытие турнира сопровождалось пролётом группы из двенадцати реактивных самолётов над Вашингтоном. Сами поединки проходили на Южной лужайке Белого дома.

Главным событием вечера стал бой между грузино-испанским бойцом Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи. Всего программа включала семь поединков.

На турнир были приглашены более 4000 гостей. Среди них — президент Польши Кароль Навроцкий, первая леди Мелания Трамп, члены семьи американского президента, политики, представители бизнеса и технологической индустрии. В числе гостей также присутствовал генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг.

Значительную часть зрителей составили военнослужащие. Кроме того, по разным оценкам, от 85 до 100 тысяч человек следили за трансляцией боёв на больших экранах, установленных в фан-зоне в расположенном неподалёку парке Эллипс.

После завершения турнира Дональд Трамп планирует отправиться на саммит G7.

Турнир UFC у Белого дома стал одним из самых необычных мероприятий, проведённых на территории президентской резиденции. Сочетание спорта, политики и громких имён превратило вечер в масштабное шоу, привлекшее внимание десятков тысяч зрителей.

×
Читайте нас также:
#Дональд Трамп #спорт #технологии #Meta #Марк Цукерберг #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В США разбился самолет с парашютистами: погибли 12 человек
Изображение к статье: Нейтральным наблюдателям подсказали, в какую сторону смотреть. Иконка видео
Изображение к статье: флаг Ирана
Изображение к статье: Он подарил нам фотокарточку свою. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Автобус на Рижском автовокзале
Политика
1
Изображение к статье: Девушка сорвалась вниз после того, как организаторы не закрепили страховочный трос. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Трап самолета
Наша Латвия
Изображение к статье: Референдум в Швейцарии
В мире
Изображение к статье: В Адриатическом море у побережья Хорватии произошло столкновение парома и парусной яхты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Господин Лабин имел два паспорта. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Автобус на Рижском автовокзале
Политика
1
Изображение к статье: Девушка сорвалась вниз после того, как организаторы не закрепили страховочный трос. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Трап самолета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео