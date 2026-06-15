На лужайке перед Белым домом состоялся необычный турнир UFC, посвящённый 250-летию США и 80-летию Дональда Трампа. За поединками наблюдали тысячи зрителей, а среди почётных гостей были президент Польши Кароль Навроцкий и глава Meta Марк Цукерберг.

Перед Белым домом прошёл турнир UFC Freedom 250 по смешанным единоборствам, приуроченный к 250-летию основания Соединённых Штатов и 80-летию президента Дональда Трампа.

Известный поклонник смешанных единоборств, Трамп прибыл на мероприятие вместе с президентом UFC Даной Уайтом, с которым его связывают давние дружеские отношения.

Открытие турнира сопровождалось пролётом группы из двенадцати реактивных самолётов над Вашингтоном. Сами поединки проходили на Южной лужайке Белого дома.

Главным событием вечера стал бой между грузино-испанским бойцом Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи. Всего программа включала семь поединков.

На турнир были приглашены более 4000 гостей. Среди них — президент Польши Кароль Навроцкий, первая леди Мелания Трамп, члены семьи американского президента, политики, представители бизнеса и технологической индустрии. В числе гостей также присутствовал генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг.

Значительную часть зрителей составили военнослужащие. Кроме того, по разным оценкам, от 85 до 100 тысяч человек следили за трансляцией боёв на больших экранах, установленных в фан-зоне в расположенном неподалёку парке Эллипс.

После завершения турнира Дональд Трамп планирует отправиться на саммит G7.

Турнир UFC у Белого дома стал одним из самых необычных мероприятий, проведённых на территории президентской резиденции. Сочетание спорта, политики и громких имён превратило вечер в масштабное шоу, привлекшее внимание десятков тысяч зрителей.